Griepepidemie zorgt wellicht voor meer doden dan vorig jaar Redactie

27 februari 2018

19u17

Bron: VTM Nieuws 2 De griep eist een zwaardere tol dan vorig jaar. Het ziet er nu al naar uit dat er meer mensen sterven aan de griep. Sommige begrafenisondernemers hebben nu een kwart meer uitvaarten dan tijdens de grieppiek van vorig jaar. Gevreesd wordt dat het de komende weken nog erger wordt, want de ziekenhuizen liggen overvol. Dat meldt VTM Nieuws.

In het ziekenhuis Heilig Hart in Leuven krijgen ze gemiddeld 55 patiënten per dag binnen. De laatste dagen waren dat er soms meer dan 80. Het gaat vooral om ouderen met griep, bij wie het risico op complicaties groter is. Het ziekenhuis houdt strikt in de gaten hoeveel patiënten er worden opgenomen.

"Opnamebeperking betekent dat wij de ziekenwagens die van buiten de regio komen via 112 niet toelaten in onze regio", zegt Hilde Quintens, spoedarts in het Heilig Hart in Leuven. "Dit om alle bedden te gebruiken voor mensen van binnen de regio". Ook andere ziekenhuizen werken met zo'n buffer of schakelen extra personeel in.

Ondersterfte na oversterfte

Elk jaar vallen er tussen de 500 en de 5.000 doden door griep, de meesten tijdens de wintermaanden. Viroloog Marc Van Ranst relativeert: "Het zijn vaak zwakke mensen die anders ook zouden gestorven zijn. Die periode van oversterfte wordt vaak gevolgd door een periode van ondersterfte".