Griepepidemie eindelijk over haar piek heen ADN

21 maart 2018

16u41

Bron: Belga 0 Het ergste van de griepepidemie lijkt achter de rug. Voor het eerst tijdens dit griepseizoen is het aantal gevallen gedaald, zo blijkt vandaag uit ge gevens van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

Er is voor alle duidelijkheid nog altijd sprake van een griepepidemie. In de week van 12 tot 18 maart kregen huisartsen per 100.000 inwoners 675 mensen over de vloer met griepsyndromen. Dat is nog ruim boven de epidemische drempel (141 consultaties per 100.000 inwoners), maar het aantal raadplegingen piekte een week eerder rond 800 per 100.000 inwoners.

De griep lijkt dus op de terugweg, al blijft het aantal gevallen wel nog stijgen bij kinderen tot 4 jaar en 65-plussers. Uit de cijfers van het WIV blijkt dat de huidige griepepidemie niet per se zwaarder is dan andere jaren, maar wel langer duurt.