Griepepidemie duurt langer dan normaal: "Nog grote stijging bij kinderen van 0 tot 4 jaar" TT

24 februari 2018

20u09

Bron: VTM Nieuws, ANP 48 De griepepidemie in ons land is nog niet voorbij, integendeel. De piek van de epidemie is wel bereikt, zeker in Vlaanderen, maar het hoogtepunt zal langer duren dan normaal. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst aan VTM Nieuws.

Nog steeds krijgen dokters en ziekenhuizen veel patiënten met symptomen van griep over de vloer. Ook de krokusvakantie heeft daar weinig aan kunnen verhelpen. De verspreiding werd wel lichtjes afgezwakt, maar de piek is nog altijd niet significant verminderd.

Enkel in Vlaanderen zien we een lichte daling, zegt Van Ranst, maar niet voldoende om te verklaren dat de epidemie achter de rug is. "Bij de kinderen van 0 tot 4 jaar is er nog een hele grote stijging, net als in Wallonië en Brussel."

De viroloog verwacht zelfs dat de spoeddiensten pas over een tiental dagen een piek in het aantal patiënten zullen zien, wanneer mensen met complicaties naar het ziekenhuis zullen trekken. Met enkel een gewone griep naar het ziekenhuis gaan, is geen goed idee.

Ook in Nederland duurt de griepepidemie trouwens langer dan normaal. Onze noorderburen zitten nu voor de tiende week op rij boven de grens van 51 zieken op de 100.000 mensen. Gemiddeld duurt een epidemie ongeveer negen weken, maar vorig jaar hield de griepgolf vijftien weken aan.