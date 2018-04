Griepepidemie achter de rug SVM

Bron: Belga 5 De griepepidemie is achter de rug. Dat blijkt uit het wekelijkse griepbulletin van Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Het aantal consultaties bij artsen wegens griepsyndromen is onder de epidemische drempel gedaald. Officieel moet het einde van de epidemie wel nog bevestigd worden volgende week, maar het is onwaarschijnlijk dat er nog een opflakkering komt.

De winterse griepepidemie begon op 8 januari en duurde dus twaalf weken. "Dat is even lang als de langste griepepidemie die we de laatste jaren hebben gekend: die van de winter 2012-2013. Maar toen waren er wel hogere piekincidenten", zegt Nathalie Bossuyt van Sciensano. De griepepidemie van 2016-2017 duurde zes weken.

De piek werd dit jaar in de week van 5 tot 11 maart waargenomen, met 773 raadplegingen voor een griepsyndroom per 100.000 inwoners. Vorige week waren er nog maar 106 dergelijke raadplegingen per 100.000 inwoners.

Uit de zes 'peilziekenhuizen' bleek dat er heel veel ziekenhuisopnames in verband met griep waren. Het percentage ernstige complicaties was daarentegen niet verhoogd.