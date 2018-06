Griepcommissaris Van Ranst overweegt klacht tegen Vlaams Belang-jongeren rvl

17 juni 2018

11u21

Bron: Belga 17 Griepcommissaris Marc Van Ranst overweegt klacht in te dienen tegen de jongerenafdeling van het Vlaams Belang wegens privacyschending en schriftvervalsing, zo meldt Het Nieuwsblad zondag.

Van Ranst is ontstemd omdat de VB-jongeren een flyer verspreidden onder migranten aan het Brusselse Maximiliaanpark waarop de contactgegevens van hem en een aantal andere academici staan.

De flyer van de VB-jongeren was een reactie op een open brief waarin academici hadden opgeroepen om te stoppen met de ontmenselijking van vluchtelingen. Op de flyer stond te lezen dat de migranten onderdak en eten konden krijgen bij drie academici die de VB-jongeren er hadden uitgepikt: naast Van Ranst gaat het om Eva Brems en Petra De Sutter. Naast hun foto en e-mailadres stond er ook het adres en telefoonnummer van hun faculteit op. Bij Van Ranst werd ook zijn gsm-nummer vermeld. "Omdat het nummer ook gewoon terug te vinden is op de website van de KU Leuven", zegt VB-jongerenvoorzitter Bart Claes.

Volgens Van Ranst overtreden de VB-jongeren hiermee de wet op de privacy en begaan ze allicht ook schriftvervalsing, "aangezien ze in mijn naam op hun flyer schrijven dat ik mensen uitnodig om bij mij te komen aankloppen". De griepcommissaris bespreekt maandag met zijn advocaat of hij klacht zal indienen. "Maar de kans is erg groot", aldus Van Ranst, die een eventuele schadevergoeding dan zou overmaken aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

We namen de open brief van een duizendtal linkse academici voor 'meer asielzoekers' ter harte en deelden hun contactgegevens uit aan illegalen in Brussel. Wij laten ons volk niet vervangen! #VlaanderenWeerVanOns #MakeEuropeGreatAgain #VBJongeren @claesbart pic.twitter.com/UcMFbqKYpI VBJ(@ vbjongeren) link