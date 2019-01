Griep op komst: hoe je beschermen, hoe de ellende beperken en het belang van de ‘familietest’ Luc Beernaert

04 januari 2019

19u41 0 De griep heeft zijn opwachting nog niet gemaakt in ons land, maar het is slechts een kwestie van dagen, hooguit weken eer hij toeslaat. “Ergens in januari” zitten we gegarandeerd met een epidemie. Viroloog en griepexpert Marc Van Ranst (KU Leuven) windt er geen doekjes om: “Voor een griepvaccin is het te laat. De apotheken zitten bovendien door hun voorraden.” Hoe kan je je alsnog beschermen, wat moet je doen om zo snel mogelijk te herstellen en hoe weet je dat je te ziek bent om te werken? En ook: doe de ‘familietest’ en let op voor een hartaanval.

Gesnotter, gehoest en algemene lamlendigheid zal het lot zijn van wie een griepbesmetting oploopt. Voorlopig valt dat nog mee. Momenteel gaan slechts 24 op 100.000 Vlamingen naar de dokter wegens griep, pas wanneer 141 op 100.000 inwoners in de wachtzalen van huisartsen zitten snotteren, kunnen we zeggen dat “de griep in het land is.”

“In de rest van Europa zijn al griepgevallen gesignaleerd, maar bij ons is nog geen sprake van een doorbraak. Al zal die er zeker komen in de maand januari”, weet Van Ranst. De idee dat het handjes schudden en het kussen, rituelen die na de kerstvakantie met de nieuwjaarswensen op de werkvloer gepaard gaan, voor een opflakkering van de griep zou zorgen, wijst de expert van de hand. “Zolang de griep er niet is, riskeer je weinig met die sociale contacten. Wel doe je er goed aan preventief vaak je handen te wassen met water en zeep.”

“De gouden regel is simpel: ben je niet ziek, mijd dan contact met zieke mensen. Ben je wel ziek, gedraag je dan sociaal verantwoord. Ga bijvoorbeeld niet in iemands gezicht hoesten. Wie écht ziek is en ongecontroleerd hoest en niest, moet thuisblijven om te vermijden dat collega’s of schoolgenoten worden aangestoken. Vijf dagen.”

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN