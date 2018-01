Griep officieel in het land KAV

14u53

Bron: Eigen berichtgeving 1 Thinkstock De griep is nu ook officieel in het land. “Dat betekent dat op een week 160 griepgevallen op 100.000 inwoners hebben genoteerd”, zegt viroloog Marc Van Ranst. Wordt de drempel ook volgende week overschreden, dan is er officieel sprake van een griepepidemie. “De piek volgt over een paar weken", aldus Van Ranst.

De epidemische drempel voor griep is tussen 8 en 14 januari voor de eerste keer dit seizoen overschreden. 160 personen per 100.000 inwoners raadpleegden een huisarts voor griepsymptomen. De drempel ligt op 141 raadplegingen. “Zoals voorspeld is het een laat griepseizoen”, vertelt viroloog Marc Van Ranst. “De piek zal pas in februari bereikt worden. Ook in onze buurlanden is griepepidemie in het land. De klassieke griepvarianten H1N1, H3N2 en Influenza B zijn aanwezig. Vooral voor dat laatste is het belangrijk dat er een viervoudig vaccin als griepprik wordt gegeven. Daar heb ik in september al voor gepleit en dat is ook grotendeels opgevolgd.” Dat ruimere vaccin is 8 tot 10 procent duurder. In Nederland zou dat minder het geval zijn en heeft men daar vooral het viervoudige vaccin.

Wie denkt dat hij of zij nog snel een spuitje kan halen, is mis. “Nu nog vaccineren, heeft weinig zin. Dan ben je iets of wat beschermd, maar krijg je minder waar voor je geld. Oudere mensen hebben er baat bij om zich zo laat mogelijk te laten vaccineren. Liefst in de tweede helft van november voor een zo goed mogelijk bescherming. Voor jongere mensen is dat minder van belang.”