Griep is al op de weg terug ADN

27 februari 2019

15u05

Het aantal gevallen van de griep is de afgelopen week licht gedaald. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het wetenschappelijk onderzoekscentrum Sciensano.

Tussen 18 en 24 februari raadpleegden 667 personen per 100.000 inwoners een huisarts met griepsymptomen (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid). De week daarvoor waren er dat nog 730. Een lichte daling dus. Voor kinderen tussen 5 en 14 jaar oud bleef het aantal raadplegingen vorige week stijgen. Bij volwassenen daalde het aantal raadplegingen.



"Het aantal ziekenhuisopnames voor een bevestigde griepinfectie is op dit moment hoog in vergelijking met een gemiddeld seizoen, maar de proportie van infecties met ernstige verwikkelingen onder hen lijkt op dit moment matig te zijn", luidt het nog.