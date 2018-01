Grieks containerschip aan de ketting in Zeebrugge totdat lonen uitbetaald worden HA

31 januari 2018

17u30

Bron: ACV-Transcom, Focus-WTV 0 Een containerschip van de Griekse rederij MCCL ligt sinds vanmiddag aan de ketting in de haven van Zeebrugge omdat de eigenaar al maanden de bemanning niet heeft uitbetaald. Dat melden ACV-Transcom en de lokale zender Focus-WTV.

Het schip, dat een lading auto's aan boord heeft, kwam van het Franse Le Havre en meerde vanochtend aan in de haven van Zeebrugge. Volgens de christelijke transportvakbond ACV-Transcom werd het gevaarte na aankomst aan de ketting gelegd. De Sea Patris blijft vastgeketend totdat de rederij met de lonen over de brug komt, aldus de vakbond. Het schip telt 23 bemanningsleden, onder wie vooral Oekraïners. Een vertegenwoordiger van MCCL zou vannacht nog aankomen in Zeebrugge om de zaak te bespreken, schrijft Focus-WTV.

ACV-Transcom meldt op Twitter dat de havenarbeiders het schip niet zullen lossen uit solidariteit. Aan boord van het containerschip werden ook veiligheidsinbreuken vastgesteld.

