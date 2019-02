Greta Thunberg zet Europese politici op hun plaats: “Wij moeten jullie rotzooi opruimen” Delphine Vandenabeele

21 februari 2019

11u21

Bron: VTM NIEUWS, Belga, AP 0 Greta Thunberg is vandaag in Brussel. In een speech voor het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft de Zweedse klimaatactiviste de politici op hun verantwoordelijkheid gewezen. “Wij spijbelen voor het klimaat omdat we ons huiswerk hebben gemaakt”, klonk het. “Zij weten dat ze hun huiswerk niet hebben gedaan.”

“De meeste politici willen niet met ons praten. Wij ook niet met hen”, stelde de 16-jarige Thunberg, omringd door onder meer Anuna De Wever en Kyra Gantois, de drijvende krachten achter de beweging van klimaatspijbelaars bij ons. “Wij willen dat ze met wetenschappers praten.”

Het klimaatmeisje smeekte de Europese Unie om haar klimaatdoelstellingen naar boven te herzien. “Men laat alle problemen aan onze generatie. Maar het is niet onze toekomst waar we voor vechten, het is die van iedereen.”

“Jullie rotzooi opruimen”

Thunberg besloot in scherpe bewoordingen. “We zijn begonnen met het opruimen van jullie rotzooi. En we zullen niet stoppen tot we klaar zijn.”

De Zweedse actviste stapt later vandaag mee met de zevende klimaatmars van Youth For Climate. Gisteren kwam ze met de trein aan in ons land. “Ik vind hen geweldig”, zei ze bij aankomst over Anuna De Wever en Kyra Gantois. “Ik volg hen en we hebben wat contact gehad. Ik kijk ernaar uit om hen te ontmoeten.”

Ze hoopt op een grote opkomst vandaag. “Mijn boodschap is dat we voor een existentiële crisis staan en dat we nu actie moeten ondernemen voor het te laat is”, aldus de Zweedse tiener.