Greta Thunberg (16) komt naar Antwerpse klimaatmars

27 februari 2019

12u19

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) komt morgen naar Antwerpen voor de klimaatmars. Haar aanwezigheid is een opsteker voor de kleinschalige klimaatacties, die de voorbije weken in Antwerpen slechts enkele honderden deelnemers konden lokken.

In Antwerpen vindt morgen voor de vijfde keer een klimaatmars van spijbelende jongeren plaats. Voor het eerst gaat het niet om een louter lokaal intiatief, maar om het hoofdinitiatief van Youth for Climate met bezielster Anuna De Wever én ook opnieuw de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Het is de achtste week op rij dat er in heel België klimaatacties worden georganiseerd.

Schoolvakantie

In vergelijking met andere steden was de opkomst met tussen 200 tot maximaal 600 deelnemers tijdens de voorgaande klimaatmarsen in Antwerpen vrij beperkt. ”Dat komt omdat er nog wat werk aan is op het vlak van communicatie”, zei initiatiefnemer Warre Germis hierover. Op de Facebookpagina Klimaatmars Y4C & S4C met Greta Thunberg zeggen bijna 500 mensen dat ze morgen zullen meestappen, 1.500 anderen tonen interesse.



Thunberg brengt haar schoolvakantie door in ons land, en stapt dus, na Brussel vorige week, opnieuw mee in de klimaatmars.

Start om 9 uur

De manifestatie vertrekt morgenochtend om 9 uur op het Operaplein en eindigt op de Groenplaats. Bij een massale opkomst zal de politie genoodzaakt zijn om meer veiligheidsmaatregelen te treffen. Hysterische taferelen met overijverige cameraploegen en klimaatfans, zoals die in Brussel vorige donderdag, zijn niet voor herhaling vatbaar.