Grens oversteken om familie of vrienden te bezoeken mag niet

Vanaf morgen krijgen we meer vrijheid wat onze sociale contacten betreft. Zo kunnen we vanaf dan vier vrienden of familieleden bezoeken. Maar voor mensen die aan de grens wonen, zal dat niet even makkelijk zijn.

Woensdag kondigde de Veiligheidsraad aan dat we meer sociale vrijheid krijgen. Zo mogen we opnieuw afspreken met vrienden of familie. Daarbij moet wel altijd de regel van 1,5 meter afstand behouden blijven.

Maar voor mensen die aan de grens wonen, is dat niet vanzelfsprekend. Zij mogen namelijk niet de grens oversteken om op bezoek te gaan bij collega’s, vrienden of familie. De grenzen blijven gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen.

Toch pleiten sommige Limburgse gemeenten ervoor om de grenzen opnieuw te openen. De lokale besturen vinden namelijk dat je familie aan de andere kant van de grens tot je bubbel kan behoren. Ook Marino Keulen, burgemeester van Lanaken, vindt dat de grenzen terug open mogen: “Maak dat die bubbel ook openstaat voor mensen die in Nederland wonen. Op die manier bied je die mensen ook perspectieven om elkaar na acht weken terug te zien.”