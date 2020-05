Greet De Keyser ziet hoe rellen in VS verder escaleren: “Trump blijft dreigen om geweld met geweld te beantwoorden” Redactie

31 mei 2020

12u53 6 De protesten in de Verenigde Staten tegen politiegeweld na de dood van een zwarte man worden steeds grimmiger. In verschillende staten kwam het tot grote demonstraties en zware rellen. In Indianapolis zou zelfs een dode zijn gevallen. In VTM Nieuws gaf correspondent Greet De Keyser haar visie op de chaotische toestand.



“Trump ziet zichzelf nog steeds als een vechter”, klonk het. “Het land verwacht een oproep tot kalmte, maar dat heeft hij nog niet gedaan. Integendeel: hij dreigt er voortdurend mee om geweld met geweld te beantwoorden. Dat zorgt dan weer voor nog meer verdeeldheid en woede.”

“Gisteren kwam er een grote groep manifestanten rond het Witte Huis samen. Zij nemen het niet dat de president hen blijft uitschelden voor uitschot. Trump dreigde er echter mee om het leger op hen af te sturen. Ze willen een president die luistert, maar hij heeft duidelijk laten merken dat luisteren niet kan vooraleer het geweld stopt.”

Trump wilde op het eind van de maand juni een G7-top organiseren in Washington, maar daar ziet hij nu van af. “Hij kon niet anders nu Angela Merkel laten verstaan heeft dat zij het te vroeg vindt om naar de VS te komen vanwege de coronacrisis. Trump stelt de top nu uit tot september. Hij wilde aantonen dat alles opnieuw normaal was in zijn land, maar daar is hij dus niet in geslaagd. Trump wil Rusland trouwens laten terugkeren in die G7, wat ook weer heel wat reacties zal teweegbrengen.”

Dat Trump ervoor koos om de lancering van de SpaceX-raket in Florida bij te wonen, wordt hem ook niet in dank afgenomen. “Het hele land staat in vuur en vlam, maar hij probeert vooral te bewijzen dat het goed gaat in Amerika. De bevolking wil echter vooral een president die de problemen oplost in plaats van ze te negeren.”