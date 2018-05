Greenpeace 'verkoopt' schone lucht aan Antwerpen-Centraal kv

25 mei 2018

18u11

Bron: Belga 1 Actievoerders van Greenpeace hebben vandaag bokaaltjes met 'schone lucht' uit de Zwitserse Alpen of de Noorse fjorden 'verkocht' aan het station Antwerpen-Centraal. Met de ludieke actie, die kadert in de Europese Clean Air Now-campagne, wil de milieuorganisatie de aandacht vestigen op de slechte luchtkwaliteit in Antwerpen.

"Er wordt al zo veel gebakken lucht verkocht. Wij zouden liever schone lucht aangeboden krijgen en dat is precies wat we onze stadsgenoten vandaag voor een prijsje verkopen. Limited edition, natuurlijk", zegt Luc Van den Dorpel van Greenpeace Antwerpen.

De milieuorganisatie vindt dat zowel in Antwerpen als in andere Europese steden de focus nog te veel op de auto ligt. "Het invoeren van de lage emissiezone in Antwerpen was positief, maar om onze lucht weer gezond te maken, moeten we zo snel mogelijk afscheid nemen van diesel- en benzinewagens. We moeten naar meer fietsen en minder auto's en daarom ijveren wij ook voor een veilige fietsinfrastructuur en een efficiënt openbaar vervoer", aldus Van den Dorpel.

Met de actie aan het Centraal Station en een petitie voor schone lucht wil Greenpeace het probleem van de luchtvervuiling nogmaals onder de aandacht brengen van het stadsbestuur. In heel wat Europese steden vinden deze week gelijkaardige acties plaats in het kader van de 'Clean Air Week of Action'.