Greenpeace stuurt deurwaarder naar minister Demir en wil dwangsom van 1.000 euro per dag



DM

06 november 2019

05u07 6 Het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) mag een deurwaarder verwachten, gestuurd door Greenpeace. Het Vlaamse luchtkwaliteitsplan van de minister strookt immers niet met de eisen die een rechter een jaar geleden aan Vlaanderen oplegde, zegt de ngo.

De deurwaarder zal de Vlaamse overheid aanmanen een dwangsom te betalen van duizend euro per dag dat ze het vonnis uit die luchtvervuilingsrechtzaak niet naleeft. De bal ging twee jaar geleden aan het rollen. Greenpeace daagde Vlaanderen toen voor de rechter omdat het al bijna tien jaar de Europese normen voor stikstofdioxide (NO2) op tal van plaatsen overschrijdt. Die toxische stof, die voor ruim 60% uit verkeer komt, is in verband gebracht met astma, levensduurverkorting en hart-en vaatproblemen.

Vrijblijvend

Vandaag exact een jaar geleden oordeelde de rechter dat Vlaanderen binnen het jaar met een luchtkwaliteitsplan moest komen dat het NO2-probleem zou aanpakken. Het plan diende ook concreet uitgewerkte voorstellen te bevatten, inclusief deadlines en te halen doelstellingen per maatregel. Het nieuwe plan van minister Demir voldoet volgens Greenpeace aan geen van beide eisen. Zo voorziet Demir dat Vlaanderen de Europese NO2-norm pas tegen 2025 niet meer zal overschrijden. “Dat is niet ‘zo snel mogelijk’”, zegt Johan Verstraeten, advocaat voor Greenpeace. Daarnaast zou het nieuwe luchtkwaliteitsplan te vrijblijvend zijn. “Er staan nauwelijks ingrepen in”, klinkt het.

Er is ook geen alternatief voor de geschrapte slimme kilometerheffing en de utralage-emissiezones worden niet verplicht.