Greenpeace pikt bewering Wouter Beke over klimaatbeweging niet: “Beneden alle peil”

09 februari 2019

19u00

Bron: Belga, De Morgen, Facebook 49 CD&V-voorzitter Wouter Beke is ervan overtuigd dat ex-minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) doelbewust beschadigd is. “Ik geloof niet in complottheorieën en samenzweringen, maar het is duidelijk dat extreemlinkse groepen het klimaatdebat kapen”, zegt hij in De Morgen.

Schauvliege stapte deze week op als milieuminister nadat ze tijdens een toespraak het klimaatprotest had afgedaan als een georganiseerd complot tegen haar. Vooral de uitspraak dat “de Staatsveiligheid dat heeft bevestigd” deed haar de das om, want die bleek niet te kloppen.

Schauvliege beging de verbale uitschuiver naar eigen zeggen omdat ze overspoeld werd door “duizenden e-mails en sms’en, dag en nacht”, klonk het erg geëmotioneerd toen ze haar ontslag aankondigde.



De berichten waar de politica naar verwees, werden verstuurd na een oproep van ‘Act for Climate Justice’, die 41.000 Belgen aanspoorde om de vier klimaatministers in ons land te bestoken met mails, sms’en en telefoontjes.

Uitgerekend de dag voor de bewuste speech werd Schauvliege platgebombardeerd met sms’en, zegt Hilde Crevits, viceminister-president van CD&V, dit weekend in een interview met onze krant. “Eigenlijk doelde ze daarop toen ze zei dat er meer actoren in het spel zijn dan alleen de klimaatspijbelaars. Maar goed, alles wat ze daaraan toevoegde over de Staatsveiligheid was fout”, aldus Crevits.

Doelbewust beschadigen

Volgens voorzitter Beke is het duidelijk dat sommigen Schauvliege doelbewust politiek wilden beschadigen. “Ik geloof niet in complottheorieën en samenzweringen, maar dat extreemlinkse groepen het klimaatdebat kapen, is wel duidelijk. Het is ook geen geheim dat Greenpeace Anuna De Wever adviseert wanneer ze op tv komt.”

De christendemocraat meent dat het klimaatdebat precies hetzelfde overkomt als het migratiedebat.

“Het zijn thema’s die mensen heel erg beroeren, die veel oprecht engagement losweken en waar de burger oplossingen voor verwacht. Er zijn voor beide thema’s ook redelijke oplossingen voorhanden. Maar het migratiedebat wordt gekaapt door extreem-rechts, met Schild & Vrienden en consorten. Het klimaatdebat is gekaapt door PVDA. Dat is niet onschuldig.”

De uitschuiver van Schauvliege deed CD&V vlak voor de verkiezingen in het oog van de storm belanden, maar drukt Beke’s ambitie voor de stembusslag evenwel niet. “Het zou mooi zijn als we 20 procent halen”, zegt hij nog in De Morgen. “De provincieraadsverkiezingen van 2018 – voor mij de enige betrouwbare peiling – hebben aangetoond dat we die capaciteit hebben.”

De verkiezing van Maxime Prévot als nieuwe voorzitter van de Franstalige christendemocraten is voor Beke aanleiding om de banden tussen CD&V en cdH opnieuw nauwer aan te halen. “Ik wil een sterkere christendemocratische familie”, zegt Beke in La Libre Belgique. Hij ziet CD&V en cdH graag samen in een nieuwe regering, klinkt het ook in De Tijd. “Als het van mij afhangt, schuift het cdH mee aan de onderhandelingstafel. Maar het is aan de kiezer om daarover te beslissen”.

Nog in La Libre Belgique zegt Beke van plan te zijn concrete initiatieven te nemen om de as cdH/CD&V te versterken.

Greenpeace: “Dit is beneden alle peil”

“Dat uw partij geen geloofwaardig antwoord vindt op de bezorgdheid over klimaat en daarom nu ook kiest voor polarisering, dat is heel erg jammer. Maar dat u dat doet op kap van een 17-jarige geëngageerde jongedame is gewoon beneden alle peil”, reageert Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace, op Facebook en Twitter.

“Anuna is een slimme meid en informeert zich. Het is niet onlogisch dat ze (onder andere) naar Greenpeace komt als ze meer wil weten over klimaat en mobilisatie. Wij van onze kant helpen graag mensen die hetzelfde willen als wij: meer ambitie voor het klimaat”, legt Thijs uit. “U doet alle jongeren en mensen die bezorgd zijn om het klimaat onrecht aan door te suggereren dat zij zich laten gebruiken. De politiek wil dit debat blijkbaar zo snel mogelijk verzwakken en begraven. Da’s simpeler dan actie ondernemen, natuurlijk.”

