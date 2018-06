Greenpeace opent nieuwe aanval op Studio 100 bvb

12 juni 2018

17u41

Bron: Greenpeace 3 Tijdens de Internationale Week zonder Vlees zet Greenpeace de schadelijke gevolgen van de overconsumptie van vlees voor het milieu, het klimaat en onze gezondheid nog eens op een rij. Vorige maand nog verspreidde Greenpeace een video waarop een rokende Maya De Bij te zien was. Studio 100 liet de video offline halen en dagvaardde Greenpeace. Ook de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) verbood de rokende Maya De Bij. Nu lanceert Greenpeace een nieuwe video over kindercharcuterie.

“Om de klimaatverandering tegen te gaan is het noodzakelijk dat we met z’n allen de helft minder vlees eten”, zegt Sébastien Snoeck, expert Vlees en Veeteelt bij Greenpeace. “Het eetpatroon van onze kinderen is bepalend voor de toekomst. Het is daarom van groot belang dat zij van jongs af aan meer plantaardig gaan eten.”

De nieuwe video toont enkele van de gevolgen van de overconsumptie van (bewerkt) vlees voor het milieu en het klimaat. Dat doet de organisatie aan de hand van een sneetje Samson- of Plopworst, dat in het filmpje geblurd wordt. Bedrijven die bewerkt vlees verkopen, en zeker zij die zich op kinderen richten zoals Studio 100, mogen dit niet langer negeren. Ze moeten gezonde alternatieven aanbieden die beter zijn voor de planeet, dat wil zeggen op basis van planten, of vlees van betere kwaliteit.

Dankzij de video die Greenpeace enkele weken geleden lanceerde, is het debat geopend over de verantwoordelijkheid van bedrijven die bewerkt vlees verkopen aan onze kinderen. “Studio 100 kan deel zijn van de oplossing. Wij reiken hen de hand om samen over duurzame alternatieven te praten. Want alleen daarbij wint iedereen: zowel onze kinderen, als het klimaat”, meent Sébastien Snoeck.

De helft minder vlees

“Minder vlees eten is de meest efficiënte manier om je ecologische voetafdruk te verkleinen”, dat zegt wetenschapper John Poore (Oxford University), auteur van een grootschalige studie rond de impact van de voedselproductie op het klimaat, die tien dagen geleden werd gepubliceerd in Science Magazine.

Dat is ook waar de wereldwijde Greenpeace-campagne om draait: de consumptie van vlees doen dalen met de helft tegen 2050. We pleiten voor kwaliteit boven kwantiteit: minder en lokaal gekweekt vlees, ecologisch en met een eerlijke prijs voor de boeren.