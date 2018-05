Greenpeace maakt ijsjes met hernieuwbare energie vanop dak Europees Parlement bvb

17 mei 2018

10u48

Bron: Belga 0 Greenpeace houdt vandaag aan het Europees Parlement verschillende acties om voor hernieuwbare energie te pleiten. Dat doen ze onder meer door ijs te maken met energie van mobiele zonnepanelen, op het dak van het parlement.

De acties staan in het teken van de voorlaatste onderhandelingsronde over de Renewable Energy Directive van de Europese Unie, die momenteel plaats vindt in het parlement.

'Our sun, our power, our future'

De acties begonnen met activisten die op het Station Europe voor het parlement waren geklommen om een groot spandoek, met daarop het opschrift "Our sun, our power, our future", te onthullen.

Nadien legden ze een grote zon neer op het plein voor het Europees Parlement met hetzelfde opschrift, maar ook met tientallen foto's van van Europeanen die de EU oproepen om een vlotte overstap mogelijk te maken van fossiele brandstoffen en kernenergie naar hernieuwbare energie.

"Zon en wind zijn van iedereen, maar onze overheden ontmoedigen mensen om zonnepanelen op hun dak te zetten of om toe te treden tot coöperatieve windmolenparken", zegt Ansgar Kiene, EU-energiebeleidsadviseur bij Greenpeace.

"Intussen steunen ze wel kool-, gas- en kernenergiecentrales, waardoor ze de zakken vullen van enkele gigantische stroombedrijven. De tijd van de energiemonopolies is voorbij, de tijd voor energiedemocratie is aangebroken."

Ijsjes

Na de onthulling van de spandoeken legden de activisten zonnepanelen neer op het dak van het Europees Parlement om zo een ijsmachine van energie te voorzien en voorbijgangers te trakteren op een veganistisch ijsje.