Greenpeace blokkeert ingang van Engie Electrabel om aandacht te vragen voor kernafvalcrisis

14 november 2018

08u36

Bron: Belga 1 Milieuorganisatie Greenpeace voert deze ochtend actie op de hoofdzetel van Engie Electrabel vlakbij het Brusselse Noordstation. Ze blokkeren er de hoofdingang met grote nucleaire vaten om de kernafvalcrisis aan te kaarten.

De actievoerders droegen spandoeken met de boodschap “Het is jouw afval” en blokkeerden gedurende een bepaalde tijd de hoofdingang van het gebouw, waardoor werknemers nog maar moeilijk binnen konden.

Met de actie wil de organisatie aandacht vragen voor de problematiek rond hoogradioactief afval. “Het lijkt er steeds meer op dat de burgers de rekening voor het kernafval zullen moeten betalen”, zegt Eloi Glorieux, nucleair expert van Greenpeace. “Engie maakt al jaren grote winsten met kernenergie en nu de factuur zich aanbiedt, wordt die doorgeschoven naar de burger.”

Greenpeace wil dat de overheid sluitende maatregelen oplegt om het fonds voor nucleaire provisie beter te beveiligen. Dat fonds en het beheer daarvan is op dit moment volledig in handen van de sector, zegt Glorieux. Greenpeace is dan ook vragende partij voor een nieuw Nationaal fonds voor de nucleaire voorzieningen, volledig onafhankelijk van uitbater Engie Electrabel. Dat moet de Belgische bevolking zo goed mogelijk behoeden voor onaangename verrassingen.

“Meer dan snel oplapwerk”

“Engie moet zelf volledig financieel verantwoordelijk blijven voor zijn afval en de Belgische overheid moet absolute garanties opleggen opdat er voldoende geld beschikbaar is zodra dat nodig is”, zegt Greenpeace. “Als ze hun werk goed willen doen, moeten de ministers Marghem en Peeters dus meer doen dan snel oplapwerk”, benadrukt Eloi Glorieux.

“Vervuiler betaalt”

Daarnaast leidt ook de opslag van kernafval tot bezorgdheid bij het maatschappelijk middenveld. “Er bestaat vandaag eigenlijk geen enkele voldoende veilige oplossing voor het beheer van het kernafval op lange termijn. We mogen de toekomstige generaties niet opsluiten binnen de beperkingen van onze huidige kennis”, pleit Eloi Glorieux. “Er moet dus voorrang gegeven worden aan het beveiligen van de tijdelijke opslag en de toepassing van het principe van de vervuiler betaalt. En hier is de vervuiler Engie.”

Greenpeace werd naar aanleiding van de actie uitgenodigd voor een gesprek met Engie om 10 uur. Glorieux en professor Bertrand Thuillier zullen op 21 november ook de situatie en de gebreken van het huidige plan voor onomkeerbare geologische berging in België toelichten in het federaal parlement.

Action! Ce matin nous sommes devant Engie pour les interpeller sur la situation intenable des déchets nucléaires.

Ce n’est pas aux citoyens de régler la facture. Ce sont leurs déchets. C’est à eux de payer ! pic.twitter.com/uvZ8EH5dp8 Greenpeace Belgium(@ greenpeace_be) link

Actie! Vanochtend zijn we bij Engie om de problemen met kernafval aan te klagen.

In geen geval mag de samenleving hiervoor opdraaien. Het is hun winst en hun afval, en nu dus ook hun factuur... pic.twitter.com/vuvVy0tNpd Greenpeace Belgium(@ greenpeace_be) link

La menace que ce soit aux citoyens de régler la facture des déchets nucléaires est de plus en plus palpable. Engie doit conserver l'entière responsabilité financière de ses déchets. pic.twitter.com/ucJvIFTeMu Greenpeace Belgium(@ greenpeace_be) link