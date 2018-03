Greenpeace: "Belgen eten te veel vlees" IB

05 maart 2018

04u49

Bron: Belga 13 De Belg eet gemiddeld 770 tot 980 gram vlees per week. Dat is 2 tot 2,5 keer meer dan de aanbeveling om wekelijks niet meer dan 400 gram te consumeren. Dat staat in een nieuw rapport van Greenpeace dat gewijd is aan de impact van de vleesconsumptie op de klimaatopwarming.

"Slechts 10 procent van de Belgen respecteert de officiële aanbevelingen. En zelfs bij kinderen tussen 3 en 13 jaar oud ligt de consumptie van dierlijke eiwitten bijna twee maal hoger dan nodig", schrijft Greenpeace.

"Enkel voordelen aan minderen met vlees"

Nochtans, zegt de milieuorganisatie, heeft minder vlees eten "alleen maar voordelen op het vlak van gezondheid, klimaat, milieu en dierenwelzijn, als je weet dat in België elk jaar meer dan 300 miljoen dieren worden gedood met het oog op consumptie". Als de landbouwsector op de ingeslagen weg doorgaat, zal hij over enkele decennia verantwoordelijk zijn voor 52 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen, aldus Greenpeace. Daarvan zal 70 procent veroorzaakt zijn door de productie van vlees en melkproducten.

Gedragsverandering

Greenpeace merkt dat de Belgische consument zijn gedrag aan het veranderen is, of op zijn minst wil veranderen. Zo zegt 66 procent van de personen die in het kader van de studie werden bevraagd, dat ze hun vleesverbruik willen verminderen, terwijl 60 procent dat in de afgelopen vijf jaar al deed. Ook denkt meer dan de helft van de Belgen (54 procent) dat het verminderen van de vleesconsumptie een goede maatregel is in de strijd tegen de klimaatopwarming, 72 procent meent dat te vlees eten niet gezond is.

"De hele voedselketen moet hertekend worden", vindt Sébastien Snoeck, expert Landbouw en Veeteelt bij Greenpeace. "Overheden blijven de industriële veeteelt massaal subsidiëren, zodat die steeds meer produceert, terwijl vlees nu al onze gezondheid en die van onze kinderen en onze planeet bedreigt. Ze zouden de boeren meer moeten steunen die zich toeleggen op biologische landbouw, hen een betere prijs voor hun producten bieden en burgers aanmoedigen om meer lokaal en vaker vegetarisch te eten."

Internationale campagne

Greenpeace start een internationale campagne om tegen 2050 zowel de productie als de consumptie van vlees met de helft te verminderen. "Zo zou de uitstoot van broeikasgassen met 64 procent verminderd worden in vergelijking met de actuele modellen, maar zou er ook voldoende voedsel beschikbaar worden gemaakt voor 2 miljard mensen extra", luidt het.

"Beslissen wat in ons bord belandt, is zowel voor ons als individu als voor ons als maatschappij een van de machtigste wapens die we hebben om de strijd aan te binden tegen de klimaatopwarming en de verslechtering van het leefmilieu", besluit Sébastien Snoeck.