Greenpeace-activisten beklimmen gebouw Europese Raad bij start EU-top in Brussel KVE

12 december 2019

08u28

Bron: Belga 8 Milieuorganisatie Greenpeace voert vandaag actie aan de Europese instellingen om bij de start van de EU-top over het klimaat een doortastend klimaatbeleid te eisen. Een dertigtal activisten heeft het gebouw van de Europese Raad beklommen om er een grote banner op te hangen. Je kan de actie volgen in onderstaande livestream.

Aan het gebouw hebben zich 62 actievoerders verzameld uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Slovakije en Zwitserland, onder wie 29 klimmers. Ze kwamen vanochtend omstreeks 05.00 uur aan bij de hoofdzetel van de Europese Raad aan Schuman. Via een uitgeschoven ladder van een eigen brandweerwagen beklommen ze het gebouw met zijn iconische eivorm binnenin.

Meer dan twintig klimmers hangen er grote spandoeken aan de gevel. Om 8.15 uur werd de eerste boodschap ‘Climate Emergency’ onthuld. Omstreeks 09.00 uur volgen de andere spandoeken en die zullen het gebouw in brand doen lijken staan.

Geen toestemming

Greenpeace heeft geen toestemming gekregen voor de actie. De politie is aanwezig en de actievoerders hebben zich moeten identificeren, maar rond 07.15 uur werd nog niemand opgepakt, zegt woordvoerster Sarah Jacobs. De politie omsingelt intussen een twintigtal activisten die met kleinere spandoeken op straat de vele voorbijrijdende wagens en fietsers willen sensibiliseren. “Klimaaturgentie, de planeet wacht niet”, is de boodschap die zij in verschillende talen meegeven.

De actievoerders blokkeerden donderdagochtend ook even de Jubelparktunnel om het gebouw te kunnen beklimmen, maar het verkeer is ondertussen hersteld. Brussel Mobiliteit laat weten dat door de actie een tijdlang alle tunnels tussen de Tervuren- en de Jubelparktunnel richting het centrum afgesloten moesten worden.

“Planeet staat in brand”

De actie vindt plaats een dag na de publicatie van de European Green Deal, die volgens Greenpeace ambitieus is, maar niet ver genoeg gaat. "Ons huis, de planeet dus, staat in brand, en nog doen onze politici niets om het vuur te blussen", zegt Joeri Thijs van Greenpeace België.

"De staats- en regeringsleiders die vandaag in Brussel samenkomen, zullen klimaatdoelstellingen voor 2050 bespreken. Maar tegen dan zijn zij al lang vertrokken. We mogen hen niet laten wegkomen met dit soort vage beloftes voor de verre toekomst.”

Opwarming van 3 graden

Greenpeace roept de EU dan ook op om nog ambitieuzer te zijn, want een recent rapport van Climate Action Tracker zou aantonen dat de nieuwe voorgestelde klimaatdoelstellingen nog altijd leiden tot een opwarming van de aarde van 3 graden. Daarom wil Greenpeace de uitstoot met minstens 65 procent zien verminderen tegen 2030.

“Wat telt, zijn de daden die politici nù stellen om de uitstoot van de EU tegen 2030 in lijn te brengen met wat klimaatwetenschappers ons vertellen. Concreet betekent dit: een einde maken aan de machtspositie van olie, kool- en gasbedrijven en investeren in klimaatvriendelijk transport. Maar ook onze bossen en oceanen beschermen tegen onder andere ontbossing, chemische vervuiling, de opmars van industriële veeteelt en overbevissing”, besluit Joeri Thijs.