Gratis twaalfrittenkaart NMBS vanaf vandaag beschikbaar HLA

31 augustus 2020

12u47

Bron: Belga 1374 Spoorwegmaatschappij NMBS heeft een website gelanceerd waarop je vanaf vandaag de aangekondigde treinkaart met twaalf gratis ritten kan aanvragen.



De treinkaart aanvragen kan gedurende een maand (tot en met 30 september) op de website hello-belgium.be. De papieren kaart, "Hello Belgium Railpass", zal op naam staan en zal geldig zijn vanaf 5 oktober. Wie zijn of haar treinkaart heeft aangevraagd, krijgt die binnen de 8 à 10 dagen in de bus. Reizigers kunnen er dan gedurende zes maanden maximaal twee trajecten per maand - of één heen-en-terugreis, preciseert NMBS-woordvoerder Bart Crols - mee uitvoeren.

De kaart is geldig voor elke reis met NMBS-treinen tussen twee Belgische stations, maar op weekdagen pas vanaf 9.00 uur, maar je kan er niet mee op een hogesnelheidstrein stappen. Tot het einde van dit jaar kan ook de fiets gratis mee op de trein, maar daar is wel een apart fietsticket voor nodig. Vouwfietsen mogen altijd mee. Wie naar Brussels Airport reist, moet nog altijd het Diabolo-supplement betalen.

De gratis treinkaart is één van de socio-economische maatregelen die ons land moeten helpen om de coronacrisis te doorstaan, en werd in juni aangekondigd door de regering. “Het doel van de maatregel is om de Belgen aan te moedigen de trein te nemen om ons mooie land en al haar facetten te ontdekken of te herontdekken of om een reis naar keuze te maken”, vertelde François Bellot, federaal minister van Mobiliteit daarover.

De lancering van de gratis treinritten werd uit vrees voor overbevolkte treinen uitgesteld toen de coronacijfers halverwege juli opnieuw de hoogte ingingen.

Samen met de gratis treinkaart lanceert de NMBS ook de communicatiecampagne “Hello Belgium”. Die moet volgens de spoorwegmaatschappij “de rol van de trein als duurzaam vervoersmiddel in de verf zetten en de toeristische, commerciële, recreatieve en culturele sectoren ondersteunen”.

