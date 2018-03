Gratis nazicht en vaardigheden oefenen op derde Dag van de Motorrijder lva

25 maart 2018

06u18

Bron: Belga 1 De lente is in het land en motorrijders halen hun stalen ros opnieuw van stal. Om hun vaardigheden op te frissen, organiseert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) daarom in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid deze zondag de derde editie van de Dag van de Motorrijder.

De hele dag kunnen motorrijders op twaalf locaties in Vlaanderen gratis terecht om hun vaardigheden te testen en op te frissen, hun motor te laten nakijken en tips mee te krijgen om veilig de baan op te gaan. Ze krijgen ook informatie over opleidingen en verzekeringen.

Motorrijders leggen ongeveer 1 procent van alle voertuigkilometers in Vlaanderen af, maar waren in 2017 betrokken bij 7 procent van alle letselongevallen. Daarbij vertegenwoordigen ze 5 procent van alle gewonden en 16 procent van alle doden ter plaatse.

"Motorrijders zijn kwetsbaar"

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is daarom blij met het initiatief. "Motorrijders zien er misschien stoer uit, maar blijven bijzonder kwetsbaar. (...) Bij het begin van de lente je vaardigheden opfrissen is dus geen overbodige luxe. Daarom bieden we voor het derde jaar op rij gratis advies én gratis technisch nazicht op 12 locaties verspreid over heel Vlaanderen."

Gratis

De Dag van de Motorrijder vindt plaats van 9 uur tot 17 uur in Antwerpen, Borgloon, Brasschaat, Brugge, Erpe-Mere, Heusden-Zolder, Hulshout, Kortrijk, Malle, Rotselaar, Sint-Niklaas en Zellik. Deelnemen is volledig gratis. Het volledige programma, de exacte locaties en alle verdere praktische informatie, is terug te vinden op www.dagvandemotorrijder.be.