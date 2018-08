Gratis naar Kamping Kitsch Club? Dat kan, als je tattoo laat zetten Peter Lanssens

23 augustus 2018

11u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Straffe stunt van organisator John Noseda van Kamping Kitsch Club en tattoo-artiest Mike Tattoo. Wie het logo van het ‘marginaalste festival van de wereld’ op zijn lijf laat tatoeëren, mag gratis binnen op àlle volgende edities van Kamping Kitsch Club, zolang het festival bestaat, te beginnen met de editie komende zaterdag 25 augustus op Evolis in Kortrijk.

Wie zo’n tattoo laat zetten, moet bovendien niets betalen, Noseda betaalt zélf de kost van ongeveer 120 euro. De stunt werd gisterenavond laat gelanceerd. Met succes, want al zeker tien mensen lieten weten dat ze zo’n tattoo willen. Zoals het koppel Kevin Gryson (27) en Elodie Boncheaux (22) uit Wervik. Kevin liet het logo op zijn linkerbil tatoeëren, Elodie kreeg er vanochtend eentje op haar onderrug.

"Welke reacties we verwachten? We staan daar niet bij stil", zegt Kevin. "Ik heb het er voor over, want nu mag ik gratis binnen op Kamping Kitsch Club. Normaal betaal je 41 euro, nu 0 euro. Fantastisch toch? Het is een mooie geste van John Noseda. Het wordt onze eerste Kamping Kitsch Club, komende zaterdag. We worden er op een vrijgezellenfeest verwacht", aldus Kevin.



"Respect voor wie het wil doen", reageert John Noseda. "Dat het mij een flinke duit zal kosten? Dat is zo, maar het is vooral een mooie stunt. En nee, ik ben niet van plan om te stoppen met Kamping Kitsch Club, dus het is de tattoo zeker wel waard."

Mike Tattoo blijft ondertussen sms’jes binnenkrijgen van mensen die er ook eentje willen. "Het is hier een gekkenhuis, het verrast mij toch dat het zo’n vaart loopt", aldus Mike Tattoo.