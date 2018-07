Gratis naamswijziging in Gent AV

30 juli 2018

11u42

Bron: BELGA 3 In Gent kost het je vanaf 1 augustus geen cent meer om een nieuwe voornaam op je identiteitskaart te laten zetten. In 2017 vroegen ongeveer 20 mensen een andere voornaam aan in Gent.

Wie zijn voornaam wil laten veranderen moet vandaag een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Daarna moet ook de Dienst Naamswijzigingen zijn toelating geven. De procedure om een voornaam te veranderen kan tot anderhalf jaar duren en kost 490 euro.

In Gent beslist voortaan een gemeentelijke ambtenaar of een aanvraag voor een voornaamswijziging voldoende gemotiveerd is. Daardoor is een verzoek bij de FOD Justitie niet langer noodzakelijk. Als er geen bezwaar is en de aanvrager kan de nodige documenten voorleggen, dan zal de voornaamswijziging al binnen enkele dagen worden afgerond. Enkel indien bijkomend onderzoek nodig blijkt, kan de procedure tot drie maanden duren.

De stad Gent wil dat Gentenaren hun naam zonder bijkomende kosten kunnen veranderen. "We gaan ervan uit dat Gentenaars niet lichtzinnig hun voornaam laten veranderen", zegt schepen van Burgerzaken Sofie Bracke. "Ook Gentse transgenders die hun naam willen laten veranderen, moeten dit gratis kunnen doen."

Vorig jaar vroegen in Gent 20 personen een nieuwe voornaam aan. De belangrijkste redenen waarom iemand een andere voornaam wil, is omdat de huidige voornaam belachelijk klinkt of verouderd is. Ook transgenders wijzigen meestal hun voornaam.

De Federale Overheidsdienst Justitie blijft wel bevoegd voor beslissingen over familienaamswijzigingen.