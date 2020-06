Gratis mondmaskers van overheid gaan vlot over de toonbank bij apothekers: “Gemiddeld 200 per minuut” HAA

Bron: Belga 8 De gratis mondmaskers van de federale regering gaan zeer vlot over de toonbank bij de apothekers. "Verspreid over het hele land worden er gemiddeld ongeveer 200 per minuut afgeleverd", zegt de Algemene Pharmaceutische Bond (APB).

Vanaf maandag kan elke burger een gratis mondmasker ophalen bij de apotheek. Om dat op een ordentelijke manier te laten verlopen, is een spreiding over tien dagen volgens leeftijd uitgewerkt. Zo kunnen enkel de mensen die geboren zijn in 1945 of eerder vandaag al een masker ophalen. Elke dag komt daar een jongere leeftijdsgroep bij.

Lieven Zwaenepoel, de voorzitter van APB, zegt dat er gemiddeld 200 mondmaskers per minuut worden afgeleverd, verspreid over de ongeveer 4.800 apothekers in België. Op piekmomenten loopt dat zelfs op richting de 400 per minuut. "Als je er rekening mee houdt dat er vaak drie tot vijf mondmaskers per keer worden afgeleverd, dan is dat geen onoverkomelijke bestorming", legt Zwaenepoel uit.



De apothekers hadden er rekening mee gehouden dat vandaag de drukste dag zou zijn. "Het gaat om de oudste leeftijdsgroep. Die komen niet altijd zelf achter hun mondmasker, vaak is het een ander familielid dat erom gaat. En die mensen krijgen dan ook meteen de mondmaskers voor hun gezin mee." De APB zegt nog geen meldingen van grote problemen op het terrein te hebben ontvangen. "Het gaat goed. We hebben voorlopig niet de indruk dat het uit de hand loopt", zo klinkt het.

Vanaf morgen mogen ook de mensen die in 1953 of vroeger geboren zijn hun gratis mondmasker komen afhalen bij de apotheker. Vanaf woensdag komen de mensen die geboren zijn in 1960 (of eerder) aan de beurt.

