Gratis drank, hapjes en kinderopvang: tientallen steden en gemeenten trakteren op nieuwjaarsdrink

Er kwamen naar schatting zo'n 6.000 Leuvenaars naar de Nieuwjaarsdrink. Tal van Vlaamse steden en gemeenten organiseren dit weekend een nieuwjaarsdrink voor hun inwoners. Dat gaat meestal gepaard met muziek, gratis drank, hapjes en soms ook vuurwerk. In Genk zorgt de stad zelfs voor kinderopvang.

In heel Vlaanderen organiseren steden en gemeenten dit weekend nieuwjaarsrecepties voor hun inwoners. Daarbij worden vaak kosten noch moeite gespaard. Inwoners krijgen vaak gratis drank en hapjes aangeboden, er is live muziek en er zijn activiteiten voor de kinderen. In Genk wordt tijdens de nieuwjaarsdrink zelfs voorzien in kinderopvang. Terwijl de ouders genieten van live muziek en een drankje, wordt hun kroost in de bibliotheek opgevangen voor een leuke namiddag met speel- en leesplezier.

Stad Antwerpen organiseert vandaag voor haar inwoners een winterbarbecue op de Scheldekaaien. Iedere gast krijgt een gratis eet- en twee gratis drankbonnetjes. Naast eten is er ook livemuziek en animatie in het teken van diamant.

In Leuven vond de nieuwjaarsdrink gisteren al plaats. Het stadsbestuur trakteerde haar inwoners op een pint, koffie, een portie smoutebollen en varken aan 't spit (of een vegetarisch alternatief). Er zakte alleszins een pak volk af naar de Grote Markt.

Ook in Brugge is er vandaag een nieuwjaarsborrel. Daar spreekt de burgemeester zijn nieuwjaarswensen uit vanop het balkon van het stadhuis. Daarna kunnen alle aanwezigen genieten van een gratis streekbiertje, glühwein, warme chocomelk of een fair trade fruitsap. Een streetbandje zorgt mee voor de sfeer.

In Kortrijk vindt de nieuwjaarsreceptie vandaag plaats op het Mandelaplein. De stad trakteert er op 3.000 bakjes friet en liefst 7.200 pintjes. Het belooft er ook leuk te worden voor de kinderen, want er staan tal van springkastelen.

In Lommel vond de nieuwjaarsdrink gisteravond al plaats. Die werd afgesloten met vuurwerk.

Ook tal van andere steden en gemeenten organiseren dit weekend een nieuwjaarsreceptie.