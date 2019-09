Exclusief voor abonnees

Gratis anticonceptie voor vrouwen met leefloon? “Je kan niet in een wet gieten welke groep geen kinderen meer mag krijgen”

Sven Spoormakers

24 september 2019

20u08

Nu ook Leuven, als vijfde stad in Vlaanderen, gratis anticonceptie aanbiedt aan vrouwen met een leefloon, stelt zich de vraag of die maatregel niet in heel Vlaanderen moet worden ingevoerd. “Je kan niet in een wet gieten dat vrouwen geen kinderen meer mogen krijgen.”