Graffiti-artiest bekladt trein met indrukwekkende klimaatboodschap Marc Coppens

05 februari 2020

18u22 18 Wie vandaag de trein nam in Leuven kon er moeilijk naast kijken: de trein op de lijn Luik-Quiévrain bleek helemaal beklad - er moeten uren werk zijn ingekropen - met graffiti. De artiest had een duidelijke klimaatboodschap, van de bosbranden in Australië, tot het afsmelten van de poolkappen en tussenin de uitstoot van de koeltorens van een kerncentrale.

Een klimaatstunt van de NMBS? “Allerminst”, zegt woordvoerder Bart Crols. “Dit is vandalisme. Wellicht werden de tekeningen de voorbije nacht aangebracht in de stelplaats waar de treinen worden gestationeerd. Graffiti is nadelig voor het comfort van de reizigers en zorgt voor beschadiging van het materieel, wat een impact heeft op de beschikbaarheid van treinen. De NMBS doet er dan ook alles aan om de graffiti zo snel mogelijk te verwijderen. Er zijn camera’s om daders op heterdaad te kunnen betrappen. Het opkuisen van alle graffiti op treinstellen kost ons elk jaar 4,3 miljoen euro. De schade zal altijd verhaald worden op de daders.”

Lees ook: Weyts wil geen oogje meer dichtknijpen voor klimaatspijbelaars