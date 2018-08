Grace wist dat ze lesbisch was toen ze in Waterloo naar school ging. Nu heeft ze belangrijke boodschap voor haar jongere zelf Sven Van Malderen

21 augustus 2018

12u15

Bron: Buzzfeed 0 Grace Baldridge (27) is in Hawaï in het huwelijksbootje gestapt met Elizabeth, de liefde van haar leven. Net voor ze op huwelijksreis vertrok zette ze op Twitter een belangrijke boodschap, gericht aan haar jongere zelf.

Het gaat om twee foto's, telkens met haar drie beste vriendinnen. De eerste keer ziet u hen helemaal opgedirkt voor het schoolbal, op het tweede plaatje staan ze te pronken tijdens de trouw.

Dear Grace-At-Prom, I know you’re afraid to come out to your friends right now. But don’t worry. They’re gonna be your bridesmaids one day. pic.twitter.com/N7UZIKZ7Vz Grace Semler Baldridge(@ GraceBaldridge) link

"Liefste Grace van het schoolfeest", schreef ze erbij. "Ik weet dat je schrik hebt om uit de kast te komen ten opzichte van je vriendinnen. Maar maak je geen zorgen. Op een dag zullen ze je bruidsmeisje zijn."

"Zo'n succes niet verwacht"

De fraaie woorden zijn intussen al meer dan 44.000 keer geliket. "Ik had niet verwacht dat het zo'n succes zou worden", vertelt Baldridge aan Buzzfeed. "Ik heb mijn gsm amper bekeken tijdens de huwelijksreis. Dat de boodschap zo vaak geretweet werd, was een aangename verrassing. Heel fijn ook om al die hartverwarmende reacties te lezen."

De meisjes kenden elkaar al sinds hun negende, maar groeiden in het middelbaar pas echt naar elkaar toe. "We gingen naar een internationale school in Waterloo. Niemand van ons werd grootgebracht in haar thuisland, het was dus normaal dat we zo samenklitten."

Just married 🎉 We are overflowing with gratitude to everyone who came and celebrated us and to all our incredible wedding vendors who made the day a reality. Beyond excited to get our 📸 back from @ourlaboroflove but in the meantime, here’s a sweet lil iPhone snap from @alliemcdonald1 ☺️ Een foto die is geplaatst door null (@ehbaldridge) op 07 aug 2018 om 00:01 CEST

Grace lichtte iedere vriendin apart in. "Voor mij is het een heel proces geweest, maar zij hadden er geen enkel probleem mee. Zelfs als ik niet deftig kon uitleggen wat er gaande was, hadden ze geduld en bleven ze mij steunen."

"Normaalste zaak van de wereld"

Voor Cecila Jeppson, een van de bruidsmeisjes, was dat de normaalste zaak van de wereld. "Ik zei dat ik haar graag zag en dat ze altijd op mij kon rekenen. Als iemand niet uit de kast durft te komen, zorg er dan voor dat hij/zij zich geliefd en veilig voelt. En wees een rots in de branding als er negatieve commentaar komt."

Ariane Harper liet er dan weer geen gras over groeien. "Toen ze zei dat ze een liefje had, heb ik meteen een vlucht geboekt. Ik stond te popelen om haar te ontmoeten."

"Je hebt mijn dag gemaakt"

Heel wat mensen drukten hun appreciatie voor de tweet uit. "Je kent me niet, maar je hebt mijn dag gemaakt. Heel lief en hartverwarmend. Succes met je huwelijk", klonk het onder meer. Of nog: "Deze tweet zou in posterformaat moeten uithangen in elke middelbare school in Amerika. Nog veel geluk met je vrouw!"

Wat Baldridge nu als goede raad aan haar jongere zelf zou geven? "Er komt een dag waarop die donkere kast die je voor jezelf gebouwd hebt te klein wordt. Als je je dapper genoeg voelt om eruit te stappen, weet dan dat je vrienden je met open armen zullen opvangen. Maar zet de stap enkel als jij je er zelf klaar voor voelt."

100 days til I’m your wife 🙃 That day can’t get here fast enough! Een foto die is geplaatst door null (@ehbaldridge) op 26 apr 2018 om 16:26 CEST