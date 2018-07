Graatmagere Stafford achtergelaten in Oostende: "Baasjes beseffen niet dat er veel meer bij komt kijken dan showen op straat" Bart Boterman

12 juli 2018

17u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een bewoonster van de Bronstraat in Oostende heeft vanochtend een graatmagere American Stafford aangetroffen bij de poort van haar tuin. De achtergelaten hond was vastgebonden aan het tuinpoortje.

De politie haalde het vierjarige teefje op en bracht haar naar het dierenasiel Het Blauw Kruis van de Kust. Er is een onderzoek naar dierenmishandeling gestart. Getuigen zouden aan de politie hebben verklaard dat drie jongens en een meisje de hond achterlieten. Ze zouden het beest ook hebben geslagen.

"We zijn opnieuw verontwaardigd", stelt Fabrice Goffin, voorzitter van het asiel. "In ons asiel zitten 41 honden en liefst dertien daarvan zijn Staffords. De honden zijn populair bij mensen die graag de spierballen willen doen rollen. Maar ze beseffen niet dat er veel meer komt bij kijken dan enkel showen op straat. Het zijn doorgaans goedhartige honden, maar veel hangt af van de kweek en de opvoeding. Bovendien heeft zo'n dier een massa energie die het kwijt moet kunnen. Plots beseffen de baasjes dat ze er amper voor kunnen zorgen", zegt Goffin.

Plots beseffen de baasjes dat ze er amper voor kunnen zorgen Fabrice Goffin

Sommigen worden door de baasjes binnengebracht ter adoptie, anderen worden gewoon gedumpt. Dat was dus ook het geval voor het teefje. De viervoeter is inmiddels gecheckt door de dierenarts. "De teef is kennelijk ondervoed, maar is wel in goede gezondheid", aldus nog Goffin.

De Stafford bleek niet gechipt, dus is het voor de politie allicht geen sinecure om de - voormalige - eigenaar op te sporen.