Graafwerken in Lanaken in verband met verdwijningszaak uit 2003

24 mei 2018

Aan de Steenselbergweg in Lanaken is de Civiele Bescherming deze middag begonnen met graafwerken in verband met een oude verdwijningszaak. In de gemeente verdween in 2003 een man. Die zaak raakte echter nooit opgelost. De politie heeft nu kennelijk nieuwe aanwijzingen, en is op basis daarvan opnieuw met een onderzoek begonnen. Vorig jaar heeft de politie hetzelfde terrein ook al eens uitgekamd voor een onderzoek.