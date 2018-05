Graafwerken in Lanaken in verband met verdwijningszaak uit 2002 RTZ

24 mei 2018

13u50 4 Aan de Steenselbergweg in Lanaken zijn de federale gerechtelijke politie van Limburg (fgp) en de civiele bescherming gestart met graafwerkzaamheden in het onderzoek naar de verdwijning van Jacques Gérin. "Jaak De Neger" uit Lanaken is sinds 2002 vermist. Fgp Limburg en de lokale politie Lanaken-Maasmechelen onderzoeken opnieuw diens verdwijning. Het parket van Limburg vorderde een onderzoeksrechter om deze 'cold case' te heropenen.

Op 29 oktober 2002 deed de werkgever van Gérin aangifte van de onrustwekkende verdwijning, nadat Gérin al enkele dagen geen teken van leven meer had gegeven. Mogelijk overkwam hem iets in het weekend van 18 tot 21 oktober 2002. Die dag werd ook het laatste signaal van zijn gsm opgevangen.

Het onderzoek destijds richtte zich vooral op de relationele sfeer, namelijk een driehoeksverhouding. Het kanaal, de Maas en de bossen in de buurt werden eerder al doorzocht, maar zonder resultaat. Tot op heden is van Gérin geen spoor teruggevonden, wat de speurders doet vermoeden dat er misdadig opzet in het spel is.

"De speurders hopen een doorbraak te kunnen forceren in deze complexe zaak op basis van een grondige analyse van het reeds gevoerde onderzoek, in combinatie met deze getuigenoproep en de evolutie op het vlak van nieuwe forensische onderzoekstechnieken. In een bosrijk gebied vindt een nieuwe zoeking plaats, waar hopelijk aanwijzingen gevonden kunnen worden. Mensen, die meer inlichtingen hebben of meer weten over deze zaak worden verzocht via het nummer 089/47.47.47 contact op te nemen met de lokale politie Lanaken-Maasmechelen", aldus Dorien Vanderheiden, persmagistraat van het parket van Limburg.