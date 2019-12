Gouverneurs worden opnieuw politiek benoemd: “Een hallucinante beslissing” TT/SVM

06 december 2019

15u59

Bron: Belga 2 De Vlaamse regering heeft beslist om de selectieprocedure voor de zoektocht naar een provinciegouverneur in Oost-Vlaanderen "met onmiddellijke ingang" stop te zetten. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) bekendgemaakt. Dat de gouverneurs nu opnieuw politiek benoemd zullen worden, vindt sp.a-parlementslid Kurt De Loor “hallucinant”.

De vorige Vlaamse regering bereikte geen consensus over de opvolging van gouverneur Jan Briers in Oost-Vlaanderen. De nieuwe selectieprocedure, die meer objectiviteit moest garanderen, verzandde in een eindeloze discussie zonder politieke consensus. De regering duidde arrondissementscommissaris Didier Detollenaere aan als waarnemend gouverneur, maar Wim Leerman -stadssecretaris in Aalst- vocht zijn niet-benoeming aan bij de Raad van State.

De Vlaamse regering zet de selectieprocedure in Oost-Vlaanderen nu stop. “De selectieprocedure leverde geen kandidaat op waarover een consensus bestond. Bovendien gaat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord uit van een nieuwe invulling van de rol van gouverneur: die van actieve verbindings- en verzoeningsfiguur”, zegt Open Vld-minister Bart Somers.

De regering heeft volgens Somers ook afgesproken om provinciegouverneurs opnieuw aan te duiden zoals vroeger, namelijk in de schoot van de regering zelf. Volgens Somers heeft die formule “de voorkeur van de duidelijkheid”. “Bovendien is er algemene tevredenheid over de gouverneurs die in het verleden door de Vlaamse regering zijn aangeduid”, klinkt het.

“Terug naar tijd van politieke benoemingen”

Sp.a-parlementslid Kurt De Loor vindt die werkwijze “hallucinant”. “Dit katapulteert ons terug naar de tijd van de politieke benoemingen. De nieuwe objectieve procedure was nochtans kamerbreed gedragen.”

“Doodjammer vind ik het voor de 15 kandidaten die geschikt werden bevonden voor de functie. En doodjammer ook voor de toekomstige gouverneur. Zijn aanstelling zal sowieso overschaduwd worden door het politieke gevecht van CD&V, Open Vld en N-VA en steeds de stempel van ‘politieke benoeming’ dragen.”

De Loor waarschuwt ook voor de mogelijke juridische gevolgen van de beslissing. “De 15 kandidaten die in de procedure geschikt werden bevonden, kunnen naar de Raad van State stappen om de beslissing aan te vechten”, klinkt het. De sp.a’er vraagt zich ook af wie zich nog kandidaat zal stellen voor een functie bij de Vlaamse overheid “als je weet dat het examen toch van tafel wordt geveegd”.

Ook Limburg en Vlaams-Brabant

De Vlaamse regering wil de benoemingen nu niet laten aanslepen. De regering-Jambon moet namelijk niet alleen in Oost-Vlaanderen op zoek naar een nieuwe gouverneur. Eerder deze week kondigde Limburgs gouverneur Herman Reynders aan dat hij in februari 2020 stopt en volgende week bereikt ook Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.

In afwachting van de nieuwe gouverneurs zullen er volgens minister Somers waarnemende gouverneurs worden aangesteld. In Oost-Vlaanderen wordt het mandaat van de de huidige waarnemende gouverneur verlengd. In Vlaams-Brabant is aan gouverneur De Witte gevraagd om na zijn pensionering tijdelijk aan te blijven als waarnemend gouverneur. In Limburg zal de arrondissementscommissaris vanaf 1 februari als waarnemend gouverneur worden aangesteld.