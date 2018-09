Gouverneurs Oost- en West-Vlaanderen tevreden met actieplan tegen transmigratie, Hans Bonte mist efficiëntere aanpak smokkelbendes jv

10 september 2018

17u47

Bron: belga 0 Het actieplan tegen transmigratie van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) valt in goede aarde bij de gouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, vindt dan weer dat de oorzaak van het probleem - de smokkelbendes - efficiënt moet worden aangepakt. Brussels schepen Alain Courtois is blij dat "het Maximiliaanpark nu zijn functie van groene long voor de omwonenden zal terugkrijgen".

Voor de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers is het voorgestelde actieplan tegen transmigratie "op korte termijn de beste oplossing voor het probleem". Korpschef Wim Pieteraerens van de lokale politie Kruibeke/Temse verwacht dat het plan de werking van zijn politiediensten zal ontlasten. "Omdat de administratieve afhandeling zal wegvallen, kunnen we meer inzetten op controleacties en opnieuw twee maal per dag de mensen gaan oppakken", aldus Pieteraerens. Vorige week werden in de nacht van dinsdag op woensdag nog 21 mensen opgepakt bij een controleactie tegen mensensmokkel en transmigranten op de snelwegparking in Kruibeke en op lijnbussen naar Antwerpen.

De gouverneurs krijgen in het nieuwe actieplan opdracht om provincie per provincie te coördineren en het federale beleid te vertalen naar de lokale besturen. "Het is goed dat we als gouverneurs een coördinerende rol krijgen, want het is belangrijk dat er een goede afstemming is tussen de gemeenten, de lokale en federale politie en het parket", zegt Briers nog. "De maatregelen die nu genomen zijn, zijn de enige die op dit moment iets kunnen opleveren. Op langere termijn zal de federale regering tot duidelijke akkoorden moeten komen met Groot-Brittannië. Op korte termijn denk ik dat dit de beste oplossing is. Het is een noodzakelijke stap en het zal ontradend werken."

Dat er één nationaal administratief centrum voor transmigratie komt, is ook positief volgens Briers. "Het is goed dat er structuur komt, met screening op één plek en zicht op wie naar Groot-Brittannië wil trekken. Waar ook een belangrijke rol kan liggen voor het nieuwe administratief centrum, is in het begeleiden van die mensen bij een eventuele asielaanvraag bij ons. We hebben bijvoorbeeld de laatste tijd veel met Eritreeërs te maken, die we niet kunnen terugsturen omdat ze uit oorlogsgebied komen."

Briers West-Vlaamse collega, Carl Decaluwé, reageert eveneens tevreden op het actieplan. "Vanuit West-Vlaanderen pleiten we al langer voor een afhandelingscentrum. Dat komt er nu, in Steenokkerzeel, dus dat is alleszins positief, al is het even afwachten hoe het praktisch zal geïmplementeerd worden", aldus de gouverneur. "Maar het is zeker belangrijk om de lokale politie wat te ontlasten. Bovendien, wie naar Steenokkerzeel zal gebracht worden, zal niet na twee dagen opnieuw opduiken aan de kust", aldus de gouverneur. Vaak was het dweilen met de kraan open bij de lokale zones. "Ook de uitwisseling van gegevens, zoals gsm-verkeer kan helpen, vooral om de smokkelroutes te ontwaren en de mensensmokkelaars aan te pakken", aldus Decaluwé.

De politiezone Westkust schaart zich achter de positieve reactie van de gouverneur. Korpschef Nico Paelinck vraagt wel nog een goede oplossing voor de snelwegparkings. Hij meent dat de Vlaamse overheid daar in gebreke blijft. Zo zou de parking in Westkerke ingericht worden voor langparkeren en die van onder meer Jabbeke voor kortparkeren. Die transformatie is nog altijd niet gebeurd. "Zo is het sluiten van parkings door een gebrek aan beveiliging nefast om het probleem aan te pakken. De problematiek verspreidt zich dan naar de afritten, industrieterreinen langs de autosnelweg en gewestwegen naar de dorpen. Dit moet dus vermeden worden", besluit hij. Hij verwijst daarmee naar Jabbeke, waar de burgemeester de parking sinds vorige week 's nachts laat afsluiten.

Ook al ligt de Westkust even verwijderd van Zeebrugge, toch is Paelinck opgetogen dat de haven extra zal beveiligd worden. Heel wat transmigranten schipperen namelijk tussen de haven van Duinkerke en Zeebrugge via het openbaar vervoer, dat transmigranten gratis over de grens in De Panne brengt.

Ook burgemeester van Jabbeke Daniël Vanhessche is tevreden. Hij besliste vorige week om de snelwegparking langs de E40 in Jabbeke 's nachts af te sluiten. "Het actieplan van de ministers doet me niet meteen terugkeren op mijn beslissing. Ik merk dat het sluiten van de parking 's avonds goed lukt en dat samen met de vrachtwagens ook de transmigranten verdwijnen op de snelwegparking. Ze duiken ook niet meer op in de dorpskern. Het is afwachten wat het afhandelingscentrum in Steenokkerzeel zal teweegbrengen, maar het is zeker een goede beslissing", aldus Vanhessche.

Jan Briers beaamt dat de omwonenden van de snelwegparkings zullen gebaat zijn bij het nieuwe plan. "Voor de mensen die in de buurt wonen wordt het alsmaar moeilijker. De transmigranten gedragen zich wel goed maar als er iets fout gaat, dan kan het snel escaleren. De korpschef en burgemeesters van de gemeentes rond de parkings van Drongen, Kalken, Wetteren en Kruibeke reageren tevreden. De federale politie moeten wel blijven de cruciale opdracht vervullen om de smokkelbendes op te rollen. Dat werd vroeger provinciaal gestuurd. Het is een goede zaak dat het nu nationaal gestuurd wordt."

Maar net daar wringt voor burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (sp.a), het schoentje. Hij vindt het wel verstandig dat het plan voor de aanpak van transmigratie in een uitbreiding voorziet van de opvangcapaciteit voor wie opgepakt wordt en de efficiëntie wil verhogen voor het opsporen van transmigranten. "Maar aan de echte oorzaak van deze problematiek, met name het bestaan van georganiseerde smokkelbendes, wordt er weinig of niets gedaan", reageert Bonte. "Ik lees niets concreets over een efficiëntere aanpak van de smokkelbendes. Die zullen hun gedrag niet wijzigen omdat er een aantal transmigranten opgesloten zitten in een asielcentrum", aldus Bonte.

"Bij de aankondigde maatregelen wil ik er nog wel eerst zien wat er in de praktijk van terechtkomt. In het verleden zijn er nog al plannen gelanceerd die achteraf loos bleken te zijn. Zo is er momenteel nagenoeg overal sprake van een gebrek aan capaciteit op vlak van toezicht", klinkt het nog.

"De ketting is bovendien maar zo sterk als de zwakste schakel", waarschuwt de Vilvoordse burgemeester. Een bijzonder zwakke schakel in de aanpak van transmigratie is volgens Bonte de Vlaamse overheid en meer bepaald het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Hij verwijst hierbij "naar de ellendige traagheid waarmee het AWV ondanks mooie intenties parkings beter uitrust met afsluitingen, camerabewaking en dergelijke". "Ik hoop dat men op dat vlak snel de daad bij het woord voert", besluit Hans Bonte.

Eerste schepen van Brussel Stad, Alain Courtois (MR), reageert op zijn beurt tevreden over het actieplan transmigranten van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Door een administratief centrum te creëren in het centrum 127bis in Steenokkerzeel krijgt het Maximiliaanpark zijn functie als groene long voor de omwonenden terug, stelt hij.

Courtois wijst erop dat hij al enkele weken aandringt bij de federale regering voor de oprichting van dergelijk centrum. "Door deze beslissing kan het Maximiliaanpark zijn oorspronkelijke functie van ontspanningspark voor de omwonenden en hun kinderen terugwinnen. Het park zal niet langer een hub zijn voor transmigranten die op een vertrek naar Groot-Brittannië wachten", aldus de MR-schepen. Zowel voor buren van het park als voor de Brussels binnenstad was het tijd dat het federale het dossier onder handen nam, vindt hij.