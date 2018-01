"Hoe durft Francken beweren dat de vakbond niets doet? We klagen al tien jaar, waar blijft de oplossing?" SVM

19 januari 2018

19u40

Bron: Belga 30 De socialistische transportvakbond BTB-ABVV is geschokt door de "grove leugen" van Theo Francken. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie liet op Facebook duidelijk verstaan dat vrachtwagenchauffeurs niet in de kou mogen blijven staan. " Daar hoor ik de linkse oppositie en vakbonden nooit over", klinkt het. Maar al in 2007 publiceerde de BTB een eerste zwartboek over de lamentabele situatie op de snelwegparkings. "Onveilig, onvoldoende en oncomfortabel", luidde de slotconclusie toen al.

Dat een grote groep transmigranten afgelopen nacht een patrouille van de federale wegpolitie heeft aangevallen, kan voor Francken niet door de beugel. "We moeten acties blijven voeren en illegalen blijven terugsturen, zoniet zal er een echte veldslag op onze snelwegparkings ontstaan", aldus de N-VA'er.

Hij benadrukt dat er ook aan de vrachtwagenchauffeurs moet worden gedacht. "Dit zijn vaak ook 'migranten', maar dan wel hardwerkende, legale arbeidsmigranten. Daar hoor ik de linkse oppositie en vakbonden nooit over. Maar betogen voor mijn ontslag, dat kunnen ze als de beste."

Zeven zwaetboeken

De BTB publiceerde al zeven zwartboeken, het laatste in 2015. "Die zwartboeken kregen trouwens ruime persbelangstelling en kunnen dus niet aan de aandacht van de politieke verantwoordelijken ontsnapt zijn. Hoe durft Theo Francken te beweren dat de vakbond niets doet?", klinkt het.

Uit de enquêtecijfers die de BTB in 2015 publiceerde, blijkt dat 54,5 procent van de truckers zich onveilig voelt op de snelwegparkings. "In hetzelfde zwartboek klaagden we ook de plaag van ladingdiefstallen aan. Eén op de vier van de door ons ondervraagde truckers werd er al mee geconfronteerd. Camerabewaking beperkt zich ook meestal tot de benzinestations, op en rond de parking is dat zeker onvoldoende. En dan zwijgen we nog over het tekort aan parkeerplaatsen, de defecte sanitaire installatie en het gebrek aan douches."

"Minder fulmineren op Twitter"

Francken moet volgens de BTB minder fulmineren op Twitter en Facebook en de truckers niet beliegen. "We klagen al tien jaar de lamentabele situatie langs de snelwegparkings aan, misschien kan Francken eindelijk werk maken van een oplossing."

De provinciegouverneurs maken zich intussen grote zorgen over de problemen met transmigranten op snelwegparkings. De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé vraagt zelfs hulp vanuit 'Brussel'. "Ik kijk naar zowel de Vlaamse als de federale overheid. Iedereen moet ons helpen. Anders dreigt de situatie te escaleren", klinkt het bij de VRT.

Waarschuwingsschot

De federale wegpolitie werd vannacht door een veertigtal transmigranten aangevallen op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden. Zes agenten werden bij een controleactie omsingeld en zagen geen andere optie dan een waarschuwingsschot te lossen om de zaak te kalmeren. Twee agenten raakten gewond, zestien gearresteerden werden overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Naar eigen zeggen zijn ze afkomstig uit Eritrea, Ethiopië en Soedan.

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) plant de komende dagen overleg met de verschillende overheden en bevoegde diensten. Bedoeling is om te analyseren of en welk verband er is tussen de plaatsen waar problemen vastgesteld worden. Eens alles in kaart is gebracht, kunnen eventueel concrete maatregelen volgen. De woordvoerder van Jambon verzekert dat het dossier "van minuut tot minuut" opgevolgd wordt.

"Niet dweilen met de kraan open"

Nog maar een week geleden maakte de vicepremier gewag van een gevoelige aangroei van transmigranten aan het Noordstation in Brussel. Vandaag waren er de incidenten in Groot-Bijgaarden.

"Voor ons is het belangrijk om vanuit veiligheidsperspectief een helikopterview te hebben", legt zijn woordvoerder uit. Dat komt er op neer dat wordt bekeken of er linken zijn tussen de verschillende plaatsen waar transmigranten opduiken. Indien daar een samenhang is, kunnen concrete maatregelen volgen. "We gaan alles doen om de problematiek goed in kaart te brengen. We gaan niet dweilen met de kranen open."

"Gewapend met grote stokken"

Politiewoordvoerder Peter De Waele gaf wat meer uitleg rond het incident: er bleek vannacht een controle plaats te vinden van transitmigranten die in vrachtwagens proberen in te breken richting Groot-Brittannië.

"De laatste tijd tonen die mensen zich vaak ook agressief tegen de vrachtwagenchauffeurs", klinkt het. "Daarom patrouilleerde gisterennacht een team van zes inspecteurs in burger. Rond 02.00 uur betrapten zij een vijftal personen die in een vrachtwagen probeerden in te breken. Toen onze mensen zich identificeerden als politieagenten gingen ze op de loop. De inspecteurs onderzochten vervolgens het voertuig om na te kijken of er zich niet al mensen in hadden verstopt. Op dat moment werden ze vanuit de bosrand plots aangevallen door een vijftiental personen die gewapend waren met grote stokken."

Omsingeld

De agenten trokken zelf hun wapenstok, maar werden daarna door steeds meer migranten omsingeld die uit de struiken kwamen. Uiteindelijk werd de politie geconfronteerd met meer dan veertig migranten. Eén agent zag zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen. Daarop bedaarden de gemoederen en trok de groep aanvallers zich terug in de bosrand. Van daaruit bleven ze de politie wel uitdagen. De personen die slagen uitgedeeld hadden, konden uiteindelijk niet opgepakt worden.