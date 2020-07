Gouverneur West-Vlaanderen wil duidelijkheid over waar tweedeverblijvers besmet raken redactie Bron: Belga

28 juli 2020

12u08 0 De KUST Waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens wil meer duidelijkheid over waar tweedeverblijvers besmet raken aan zee. Dat is maandag aan bod gekomen in de Nationale Veiligheidsraad. Momenteel wordt enkel het officiële adres van de besmette tweedeverblijvers geregistreerd, waardoor die niet bij de cijfers aan de kust worden geteld.

Wie positief test wordt via een online formulier bij de huisarts geregistreerd. Op dat online formulier staat enkel het officiële adres van de besmette persoon. Als een tweedeverblijver aan zee positief test, wordt dat dus niet geregistreerd.

“Pas als een tweedeverblijver aan de contacttracing zegt dat hij aan zee was, kunnen wij dat weten. Dat is te omslachtig en er zit te veel vertraging op om snel te kunnen handelen”, zegt Martens.



Martens wil dat het duidelijk wordt waar tweedeverblijvers besmet raken en ook waar zij hun quarantaine uitzitten. “Momenteel zijn we op dat vlak blind. De informatie is echt nodig om kort op de bal te kunnen spelen in onze provincie.”

Minister van Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) verzekerde de gouverneur dat hij de aanpassing technisch mogelijk zal maken.