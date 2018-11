Gouverneur: “Relschoppers Feluy zijn geen ‘gele hesjes’, maar amokmakers die denken dat ze in videospel zitten” SPS

22 november 2018

11u30

Bron: Belga, RTBF, VRT 0 De rellen in Feluy vannacht zijn niet het werk van ‘gele hesjes’, maar van amokmakers die geïnfiltreerd zijn en erop uit zijn geweld te plegen. Dat zegt g ouverneur Tommy Leclercq van Henegouwen. “In de eerste nachten deden mensen gele hesjes aan alvorens gewelddaden te plegen of brand te stichten”, vertelt hij aan RTBF.

Manifestanten blokkeren de Total-site in Feluy al sinds afgelopen vrijdag. Verschillende nachten werd bovendien de autosnelweg E19 tussen Bergen en Brussel geblokkeerd door ‘gele hesjes’. De grimmige protesten hebben al geleid tot een 40-tal arrestaties, meldt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vandaag.

Onze journaliste ter plaatse zag gisteren hoe relschoppers zich onder vreedzame gele hesjes begaven. Toen de sfeer grimmiger en agressiever werd, probeerden gele hesjes de relschoppers in te tomen. Ook toen journalisten van de RTBF werden lastiggevallen, probeerden enkele vreedzame hesjes de situatie te ontmantelen.

“Wat vannacht is gebeurd, heeft niets te maken met de ‘gele hesjes’”, zegt gouverneur Leclercq. “Het gaat om amokmakers die geïnfiltreerd zijn door zelf een geel hesje aan te trekken. Gisteravond waren er zelfs bijna geen gele hesjes meer, het ging over 400 mensen die in het zwart gekleed waren en een masker droegen”, vertelt hij aan VRT.

“Ze wanen zich in een videospelletje. Ze stichten brand, gooien met dingen en hebben geprobeerd om de piloot van de politiehelikopter te verblinden. Daarna zijn ze teruggekeerd naar Brussel”, aldus Leclercq, die stelt dat de relschoppers goed georganiseerd zijn via sociale media. “We bekijken nu de profielen om na te gaan met wie te maken hebben, al is dat niet gemakkelijk omdat het vaak om nepprofielen gaat.”

Leclercq benadrukt dat de ordediensten tegen deze personen strenger zullen optreden indien er zich nieuwe incidenten zouden voordoen. Ook premier Charles Michel zegt dat “fors” zal worden opgetreden tegen de “onaanvaardbare” praktijken aan de blokkades. Hij veroordeelt het gebruik van geweld. “Dat geweld is onaanvaardbaar en we gaan toezien op het naleven van de openbare orde en op de veiligheid”, zo zei de eerste minister op de radiozender Bel RTL.

Fysieke integriteit

Ondertussen worden de leveringen van brandstoffen in Feluy nog steeds geblokkeerd. “Er is geen garantie dat handelaars volledig veilig kunnen vertrekken”, zegt Olivier Neirynck, woordvoerder van de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars Brafco. “Tot nader order kunnen we geen vrachtwagens laden.” Ook een brandstofdepot in Wierde (Namen) is nog geblokkeerd.

“We kunnen niet garanderen dat er in Feluy geen materiële schade is”, zegt Neirynck. “We eisen met aandrang bij de federale autoriteiten om niet alleen de veiligheid van de brandstofinfrastructuur in België te verzekeren, maar ook de fysieke integriteit van het personeel dat werkt met sterk ontvlambare producten. Men moet kunnen verzekeren dat de leveringen van A tot Z kunnen worden geregeld. Zolang niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, blijft de site in Feluy gesloten.”

In Luik zijn de blokkades ondertussen opgeheven. In Sclessin bevinden zich geen manifestanten meer, in Wandre bevinden zich nog een vijftal gele hesjes. Zij blokkeren de oliehaven niet meer, maar laten vrachtwagens wel nog vertragen. De situatie is er volgens de politie onder controle.