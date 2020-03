Gouverneur provincie Antwerpen: “Principieel verbod op grote indoorevenementen” HLA

11 maart 2020

07u44

Bron: Radio 1, Belga 0 Cathy Berx (CD&V), de gouverneur van de provincie Antwerpen, is van plan een principieel verbod uit te vaardigen voor alle evenementen met meer dan 1.000 aanwezigen. Enkel indien organisatoren kunnen aantonen dat er voldoende strikte maatregelen worden genomen om de kans op besmetting met het coronavirus te vermijden, kan een uitzondering toegelaten worden. Dat zei ze in De Ochtend op Radio 1.

De regering raadde dinsdag af grote evenementen van meer dan duizend aanwezigen nog te organiseren indien in die indoor plaatsvinden, om zo de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen. Activiteiten in open lucht worden niet afgeraden. Na overleg bleek dinsdagavond dat de gouverneurs het advies zo uniform mogelijk zullen laten uitvoeren.

“Het advies van de federale regering om indoor evenementen met meer dan 1.000 aanwezigen af te gelasten, is een aanbeveling tot verbod”, zei de Antwerpse gouverneur. Berx zal dan ook vandaag een principieel verbod afvaardigen op alle grote evenementen in de provincie Antwerpen. “Enkel indien een organisator kan aantonen dat voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan een uitzondering toegekend worden”, klinkt het. Daarvoor moet een organisator bijvoorbeeld kunnen aantonen dat er voldoende verluchting is, dat er voldoende ruimte is tussen de mensen en dat de verspreiding tot nihil kan worden gereduceerd, legde Berx uit. “Ze zullen het heel goed moeten motiveren. Ieder zal voor zichzelf de afweging moeten maken”.

In Antwerpen staan de komende twee weken, verspreid over acht gemeenten, liefst 46 evenementen geprogrammeerd met tussen de 1.000 en 40.000 aanwezigen, stelde gouverneur Berx. Er volgt nog overleg met de Antwerpse burgemeesters en de ziekenhuissector. “Het allerbelangrijkste is dat het doel wordt bereikt. Elke besmetting die kan worden vermeden, moet worden vermeden. We moeten vermijden dat door de razendsnelle verspreiding van het virus de ziekenhuizen overspoeld raken”, vindt Berx.