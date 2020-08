Gouverneur Cathy Berx geeft uitleg over mondmaskerplicht: “Het gaat om beleefdheid” HR

07 augustus 2020

19u49

Bron: VTM NIEUWS 3 Gouverneur Cathy Berx heeft vanavond in VTM NIEUWS meer uitleg gegeven over wat de komende dagen wel en niet mag in Antwerpen. Zeker met betrekking tot de mondmaskerplicht was dat nodig, nadat de Antwerpse burgemeester De Wever aankondigde die enkel te zullen handhaven op drukke plaatsen. “Het gaat om een vorm van beleefdheid”, zegt Berx. “Bescherm uzelf, maar bescherm ook anderen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Eerder op de dag had Berx na overleg met de Provinciale Crisiscel en de burgemeesters van de provincie beslist om tijdens de huidige hittegolf de avondklok niet langer te handhaven, zodat de Antwerpenaars tijdens de latere uren de nodige verkoeling kunnen zoeken.

Burgemeester Bart De Wever ging zelfs nog een stapje verder en kondigde aan de mondmaskerplicht enkel te handhaven op drukke plaatsen. Tegen Het Nieuwsblad zei gouverneur Berx nadien “dat ze het niet verstandig vond” wat De Wever had gezegd, maar in VTM NIEUWS was ze al milder.

“Het belangrijkste is dat we focussen op het risico”, zegt Berx. “Als u iemand slechts heel kortstondig passeert, is er een veel kleinere kans op besmetting. Daar wordt dan niet zozeer op gefocust. Maar eigenlijk gaat het om een vorm van beleefdheid. Bescherm uzelf, maar bescherm ook anderen.”

“Ga nu niet samenscholen”

Over de avondklok verduidelijkt Berx dat de maatregel niet is afgeschaft, maar voorlopig niet wordt gehandhaafd. “We gaan dit evalueren”, zegt ze. “Als we zien dat dit geen aanleiding geeft tot feesten, volstrekt ongewenst gedrag of samenscholingen, zullen we dat herevalueren. Het belangrijkste is: hou afstand, organiseer geen feestjes. Hou het veilig en gezond.”

Voor Berx is het een prioriteit om nu het samenscholingsverbod te handhaven, al lijkt ze te beseffen dat niet overal mogelijk is. “Ga nu niet samenscholen”, zegt ze. “Niet omdat het gehandhaafd zou moeten worden, maar omdat we het ons virologisch nu absoluut niet kunnen permitteren voor de volksgezondheid.”

Lees ook:

Psychiater Nele Van de Velde: “We mogen niet te ver vooruitkijken, want corona maakt alles onzeker” (+)

Nu al bedrijven overkop in voorspelde golf van faillissementen: drie ondernemers getuigen (+)

Jongeren over sociale impact van tweede coronagolf: “Als dit het nieuwe normaal is, word ik er ziek van” (+)