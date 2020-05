Gouverneur breidt captatieverbod uit in Vlaams-Brabant SVM

29 mei 2020

18u41

Bron: Belga 0 De gouverneur van Vlaams-Brabant breidt vanaf morgen het captatieverbod uit voor kwetsbare waterlopen in de provincie. Door de droogte is het waterniveau in heel wat stroomgebieden onder de kritische drempel gezakt.

"Op basis van peilmetingen en terreinwaarnemingen merken we dat de waterpeilen verder achteruit gegaan zijn en dat bijkomende waterlopen droog dreigen te vallen. Bovendien zijn in verschillende delen van de provincie ook minder kwetsbare waterlopen onder hun kritische peil terechtgekomen", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Vanaf morgen zal het daarom verboden zijn om water te capteren uit alle waterlopen in gebieden van vijf bekkens: Demer, Zenne, Dijle, Dender en Nete.

Voor het Demerbekken geldt het verbod met uitzondering van de Demer zelf. Voor het Zennebekken is dat het gedeelte stroomopwaarts van de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Drogenbos, met uitzondering van het kanaal naar Charleroi en de Zenne.

Voor het Dijlebekken gaat het om het gedeelte stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer, met uitzondering van het kanaal Leuven-Dijle. In het Netebekken geldt het verbod voor het stroomgebied van de Herseltseloop.

In het Denderbekken gaat het om de stroomgebieden van Mark, Steenvoordbeek, Berchembosbeek, Prindaalbeek, Papenmeersbeek, Steenhoutmeersbeek, Wolfputbeek en Hollebeek. Het water gebruiken om vee te drinken te geven blijft wel toegelaten.