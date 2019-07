Gouden zaken voor openbare zwembaden maar vooral “gezellig” druk in het water AW

26 juli 2019

12u03 2 “Gezellig”, schrijft de Limburgse weerman Ruben Weytjens bij twee foto’s die hij deelt op Facebook. Op de foto’s is het zwembad van Maaseik te zien, én daarin honderden enthousiaste waterratten. Het was trouwens in meerdere zwembaden lekker druk de afgelopen dagen. We bundelden de “gezelligste” foto’s.

Ook in het openluchtzwembad van Hasselt was het donderdag behoorlijk druk. Met een maximale capaciteit van 1.800 personen die bijna volledig werd ingevuld, was Kapermolen wellicht de “gezelligste" plaats in de Limburgse hoofdstad.

Wat verderop, in Diest, was het provinciedomein Halve Maan ook behoorlijk populair. Maandag liep het bezoekersaantal op tot 3.500 en dinsdag en woensdag kwamen tot dik 5.000 mensen afkoeling zoeken op het domein, maar tot een volledige bezetting kwam het niet. “We hebben het domein niet moeten sluiten, omdat de maximumcapaciteit niet bereikt werd”, zegt domeinbeheerder Ria Schepmans

In het zwembad Lago Weide in Kortrijk werden er op de warmste dag(en) van het jaar uitzonderlijke maatregelen getroffen. Zo konden bezoekers woensdag en donderdag tot middernacht blijven zwemmen. Woensdag werd er afgeklokt op 3.111 bezoekers. “Wat meteen een record is voor zwembad Weide”, zegt algemeen directeur Diether Thielemans van beheerder Lago. En dat merkte je. Hetzelfde gold trouwens voor het openluchtzwembad in Wielsbeke waar je gisteren en vandaag nog kan nachtzwemmen.

Ook het zwembad de Krekel in Izegem deed gouden zaken. Dinsdag kwamen er nog 1.044 mensen plonzen, woensdag waren er dat al 1.418 en donderdag waren er in totaal 2.031 mensen die een toegangsticket hadden gekocht. Dat is quasi het dubbele van het aantal personen dat het zwembad twee dagen daarvoor bezocht. Lange wachtrijen aan de waterattracties en dringen voor een plaatsje aan de rand van het zwembad was een van de gevolgen. Al leken de bezoekers daar niet om te malen.

Terwijl de inwoners van Maaseik, Hasselt, Diest, Kortrijk, Wielsbeke en Izegem zich konden uitleven in het zwembad, moesten de waterratten van Brugge en Ninove een andere vorm van verkoeling zoeken. Door de enorme drukte moesten de zwembaden Lago Olympia en de Kleine Dender de deuren sluiten.