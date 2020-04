Exclusief voor abonnees Gouden tijden voor online sekswerk: “Ik verdien nu zo’n 20.000 tot 30.000 euro per maand” Stijn De Wandeleer

26 april 2020

07u41

Bron: De Morgen 5 Nu ook sekswerkers in hun kot moeten blijven, bieden velen hun diensten virtueel aan. En is het drukker dan ooit. Is onze sekshonger zoveel groter in quarantaine of gaat er een dieper verlangen achter schuil? “Seks is lang niet altijd de reden waarom mensen me aanspreken”, klinkt het in ‘De Morgen’.

We vallen maar meteen met de deur in huis: er wordt duchtig op los gemasturbeerd nu we verplicht in ons kot moeten blijven. De website Pornhub rapporteert hogere cijfers dan voor het coronavirus zijn intrede maakte – op sommige dagen zijn er tot wel 20 procent meer gebruikers dan op een doordeweekse dag in februari. En ook sekswerkers krijgen nu heel wat meer aanvragen om vanaf een veilige afstand wat gepixeld plezier aan huis te leveren.

