Gosuin ziet geen heil in samenwerking MR en N-VA ep

12 maart 2018

12u54

Bron: Belga 0 Brussels minister voor Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin (DéFI) is een groot voorstander van een sterk gewest en heeft om die reden grote bezwaren tegen een eventuele coalitie tussen de N-VA en MR. "Zeggen dat Brussel een ruïne is en dat enkel MR en N-VA dat gaan veranderen, is niet geloofwaardig", zegt hij vandaag in Le Soir. "N-VA wil Brussel door Vlaanderen en Wallonië laten beheren," waarschuwt hij.

Reynders is voor Gosuin een "knorrig, conservatief" politicus. MR-vicepremier en voorzitter van de Brusselse afdeling, Didier Reynders, liet eerder verstaan dat hij een samenwerking met de N-VA in Brussel wel ziet zitten. Maar Gosuin ziet dat, net als zijn partijvoorzitter Olivier Maingain, niet zitten. De Brusselse minister maakt zich sterk voor Brussel als gewest, en betreurt dat de N-VA dat anders ziet. "Het enige dat de N-VA voor ogen heeft voor Brussel, is een stad die wordt beheerd door Wallonië en Vlaanderen. Dat staat in hun statuten."

Laatste peiling

Als de N-VA de grootste Nederlandstalige partij zou blijken, zou het wel eens kunnen komen tot een blokkade, vreest hij. In de laatste peiling is N-VA met 6 procent veruit de grootste Nederlandstalige partij. Groen is tweede met 3,6 procent terwijl Open Vld naar de derde plaats zakt met eenzelfde resultaat als in 2014. De overige partijen moeten het met één procent of minder doen.

Didier Gosuin wijst er ook op dat het niet de Franstaligen zijn die beslissen over de regeringsdeelname van de N-VA. Elke gemeenschap vormt een eigen meerderheid, "maar ik wil met niet koppelen aan mensen die van Brussel geen volwaardig gewest willen maken".

Guy Vanhengel

Gosuin betreurt ook dat MR zijn natuurlijke partner, het Open Vld van Guy Vanhengel laat zitten. "Met deze verleidingsacties zegt de MR eigenlijk tegen de Brusselaar: stem niet meer voor Vanhengel, maar voor de N-VA."