Google heeft 100 advertenties per seconde gewist in 2017

ep

14 maart 2018

06u58

Bron: Belga

0

Google heeft vorig jaar meer dan 3,2 miljard advertenties wereldwijd verwijderd van zijn netwerk, oftewel meer dan honderd advertenties per seconde. De reclames waren in strijd met de regels, bijvoorbeeld omdat de makers probeerden mensen op te lichten. Het aantal is bijna twee keer zo hoog als in 2016, en dat was al het dubbele van 2015.