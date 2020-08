Google-data van Antwerpen tonen aan: “Meer thuisblijven heeft curve helpen ombuigen” LH

31 augustus 2020

11u49 10 Een analyse van Google-data over mobiliteit in Antwerpen toont aan dat thuisblijven wel degelijk geholpen heeft om de besmettingscurve om te buigen. “Dankzij deze collectieve inspanning hebben we veel ziekenhuisopnames en overlijdens kunnen vermijden”, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie over het coronavirus.



“We zitten in een fase waarin we leren samenleven met het virus. Het virus verdwijnt niet, daarom is het belangrijk dat we een optimaal evenwicht vinden tussen de epidemie beheersbaar maken en zuurstof geven aan mens en maatschappij. We leven op een andere manier dan een jaar geleden. Dat vraagt heel wat aanpassing en aanvaarding. Onze inspanningen maken verschil, dat bewijst de situatie in Antwerpen", begon Van Gucht zijn voorstelling van de grafieken.

Onderzoekers van de UHasselt en UAntwerpen berekenden hoe de curve zou geëvolueerd zijn indien de initiële stijging van half juli zich zou hebben doorgezet. Vooral in Antwerpen was de verontrustend vanwege het hoge aantal besmettingen en de exponentiële toename - meer dan een verdubbeling op weekbasis. De Nationale Veiligheidsraad kondigde nieuwe maatregelen aan. De volledige provincie Antwerpen kreeg zelfs een avondklok, ook werd een mondmaskerplicht aangekondigd.

Daling tot minder dan 100 besmettingen

“Mobiliteitscijfers van Google tonen aan dat de inwoners vanaf 25 juli meer thuis blijven. Zeker in een vakantieperiode is dat niet vanzelfsprekend. Onze sociale contacten beperken is bijna tegennatuurlijk. Het vergt een grote inspanning, die niet zonder gevolgen is gebleven”, legde Van Gucht uit. Er is op onderstaande grafiek een duidelijke ombuiging vanaf 26 juli te zien. In plaats van een verdere exponentiële groei evolueerde Antwerpen naar een afplatting die onder de 300 besmettingen per dag bleef. Ondertussen is het aantal nieuwe gevallen tot minder dan 100 gedaald. “Dankzij deze collectieve inspanning hebben we veel ziekenhuisopnames en overlijdens kunnen vermijden", zei Van Gucht nog.

Het illustreert dat we samen dit virus klein kunnen krijgen met volharding en solidariteit. Ik ben ervan overtuigd dat we dit in de winter ook kunnen doen Viroloog Steven Van Gucht

“Dat is opnieuw een belangrijke stap voorwaarts. We mogen niet vergeten dat het een bijzonder besmettelijk virus blijf en dat deze ombuiging niet vanzelfsprekend is. Denk maar aan de aanhoudende stijging van besmettingen in Spanje en Frankrijk. Het illustreert dat we samen dit virus klein kunnen krijgen met volharding en solidariteit. Ik ben ervan overtuigd dat we dit in de winter ook kunnen doen. Het virus kan niet vooruit denken, maar wij wel.”

Virus in Brussel op een plateau

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een belangrijke toename van het aantal besmettingen vastgesteld rond 27 juli. De curve is daar later beginnen afplatten, rond 10 augustus. “Normaal gezien had ze in Brussel ook blijven stijgen zonder bijkomende maatregelen. Brussel blijft echter voorlopig nog op plateau zonder duidelijke daling”, aldus Van Gucht nog.

De viroloog waarschuwde nog dat het virus “met de terugkeer van duizenden vakantiegangers en de start van de scholen druk zal blijven zetten”. “Daarom blijft het belangrijk om onze inspanningen vol te houden.”