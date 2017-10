Golfkarretje vervoert oudjes op stedelijk kerkhof Oostende Timmy Van Assche

15u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Timmy Van Assche Het stadsbestuur van Oostende laat een golfkarretje aanrukken om minder mobiele personen, zoals senioren, gratis rond te voeren op het stedelijk kerkhof.

Het gaat om de begraafplaats in de Stuiverstraat, de grootste van Oostende. "We kregen de vraag vanuit verschillende lagen van de bevolking. Het kerkhof is erg uitgebreid en sommige graven liggen ver weg. De bedoeling is om het karretje niet alleen op 1 en 2 november in te zetten, maar om de twee weken op donderdag en zaterdag van 14 tot 16 uur", stellen schepenen Martine Lesaffre (Open Vld) en Jean Vandecasteele (sp.a). Het stadsbestuur betaalt 8.000 euro voor het karretje.