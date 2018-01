Gokverslaafde ramkrakers slaan twee keer op korte tijd toe in zelfde Panos

Afgelopen nacht zijn in Vichte twee gokverslaafde dieven opgepakt die even voordien een ramkraak hadden gepleegd op een vestiging van de broodjeszaak Panos, in de Marktstraat in Izegem.