Goksites mogen geen klanten meer lokken met bonussen kv

29 februari 2020

05u17

Bron: Belga 0 Tien euro gratis speelkrediet of een verdubbeling van een eerste storting voor wie account opent? Vanaf zondag mogen gokwebsites dergelijke bonussen niet meer aanbieden. Dat heeft de Raad van State geoordeeld, schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

Vlak voor de verkiezingen keurde de federale regering de Kansspelwet, waar minister van Justitie Koen Geens al jaren aan werkte, goed. Eén van de maatregelen was dat gokwebsites nog maximaal 275 euro per maand aan bonussen zouden mogen uitkeren. Die bonussen zijn acties om mensen aan te moedigen om zich te registreren of te blijven gokken.

Die wetsbepaling was echter niet naar de zin van Fremoluc NV, een vennootschap uit Elsene die enkele bowlingzaken, snookerbars en cafés uitbaat. Horecazaken met een kansspelautomaat mogen immers geen gratis spelen of allerhande bonussen aanbieden. "Oneerlijke concurrentie", vond Fremoluc NV, die naar de Raad van State trok.



Die oordeelde in een arrest dat de wet op de kansspelen van 7 mei 1999 al een verbod op bonussen bevatte. Herzieningen op die wet maakten geen uitzonderingen voor online casino's, waardoor bonussen al twee decennia verboden zijn.

Het arrest werd bekeken door de Kansspelcommissie, die alle online wedkantoren en online casino's vervolgens verbiedt om vanaf 1 maart nog bonussen uit te reiken.