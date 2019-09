Goksector legt zichzelf gedeeltelijke reclamestop op tvc

28 september 2019

06u51

Bron: Belga 0 Vijf Belgische gokbedrijven hebben afgesproken om op radio, tv en in gedrukte media geen reclame meer te plaatsen. Tegelijk verzoeken ze de overheid om de concurrent Nationale Loterij wat in te tomen. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De Belgische goksector komt met een opmerkelijk initiatief. Vijf bedrijven, die verenigd zijn in sectororganisatie BAGO, stappen naar minister van Justitie Koen Geens (CD&V) met het voorstel vanaf 1 januari geen reclame meer te voeren op radio, tv en in papieren media. De bedoeling is ook weg te blijven uit het straatbeeld. Het gaat om Golden Palace Casino, Ardent Group, Napoleon Games, Unibet en Betfirst. Ze vertegenwoordigen 65 procent van de legale gokbusiness in ons land. De totale sector is goed voor 1 miljard euro bruto-inkomsten - de ingezette bedragen min de uitgekeerde spelerswinsten.

De vijf zeggen verder te gaan dan hun wettelijke plicht. Onlangs kwamen er al nieuwe reclameregels die meer restricties opleggen. Gokreclame mag niet meer rond kinderprogramma's en tijdens live sportwedstrijden. Online mogen de bedrijven enkel nog op de eigen website adverteren, of gepersonaliseerd naar geregistreerde spelers.

De initiatiefnemers hopen met hun geste goodwill te creëren bij het grote publiek. De nuance is wel dat de reclamestop slechts geldt voor een beperkt segment van het werkterrein van de goksector. Het herenakkoord is niet van toepassing op het internet, sowieso het nieuwe grote slagveld tussen de gokbedrijven.